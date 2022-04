Ersatz für Michael van der Mark: Ilya Mikhalchik fährt Tests mit BMW

Nachdem Michael van der Mark beim Superbike-WM-Test in Misano verletzungsbedingt passen musste, hat BMW für die letzten beiden Tests vor dem Saisonstart Ersatz für den Niederländer gefunden. Der Ukrainer Ilya Mikhalchik wird van der Marks Maschine in Barcelona und Aragon übernehmen.

Mikhalchik ist bereits seit langem Teil der BMW-Familie. Der 25-Jährige gewann 2018, 2019 und 2021 drei deutsche Superbike-Titel, und zwar alle auf BWM-Maschinen.

Auch in der Langstrecken-WM hat der die deutsche Marke schon vertreten. 2022 wird er mit ihr in der spanischen Superbike-Meisterschaft antreten. Im Fahrer der Superbike-WM sammelte er in der Vergangenheit bei Einsatz in verschiedenen Rahmenserien Erfahrung.

Bongers: "Ilya hat sich diese Chance verdient"

"Mit Ilya haben wir einen sehr guten Ersatz, der Michael bei den nächsten beiden Tests vertreten wird", freut sich BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers auf die Zusammenarbeit. "Mit ihm können wir jetzt die Testliste abarbeiten, das 2022er Paket feinjustieren und Michaels Crew kann sich einspielen.

"Ilya kennt die BMW M 1000 RR sehr gut und kann daher wertvolle Hinweise geben. Er ist ein starker BMW-Werksfahrer und hat es daher verdient, das WSBK-Paket testen zu dürfen."

Seinem Stammfahrer van der Mark wünscht Bongers "eine gute und schnelle Genesung". Der Niederländer hatte sich bei einem Trainingsunfall auf dem Mountainbike Mitte März das Bein gebrochen und konnte am zweitägigen Test in Misano nicht teilnehmen.

Testarbeit durch van der Marks Ausfall erschwert

"Michaels Ausfall kurz vor dem Saisonstart ist natürlich sehr bedauerlich. Durch seine Abwesenheit fehlte uns teilweise eine Referenz zu den Themen des vergangenen Jahres, was die Testarbeit etwas erschwert hat", gibt Bongers zu. Van der Marks neuer Teamkollege Scott Redding war im Werkstam auf sich gestellt.

Neben ihm sind auch die beiden Bonovo-Piloten, Eugene Laverty und Loris Baz, neu dabei. "Dennoch waren unsere beiden Testtage insgesamt sehr konstruktiv", sagt Bongers. "Unsere neuen Fahrer konnten Erfahrungen mit der BMW M 1000 RR sammeln und sich mit den neuen Entwicklungen vertraut machen."

Mit Bildmaterial von Dorna WorldSBK.