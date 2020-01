Honda-Neuzugang Bautista nach WSBK-Tests frustriert und abgeschlagen

Licht und Schatten bei Honda am finalen WSBK-Testtag in Portimao: Während Leon Haslam mit der neuen Fireblade in die Top 6 vordrang und nur noch 0,851 Sekunden auf Spitzenreiter Toprak Razgatlioglu (Yamaha) einbüßte, lag Alvaro Bautista auch am Montag noch immer weit zurück.

Als Sechzehnter fehlten dem Honda-Neuzugang satte 2,755 Sekunden auf die Tagesbestzeit. Langsamer war nur Sandro Cortese (Barni-Ducati). Die Probleme, die Bautista bereits am ersten Testtag monierte, schienen sich auch am Montag nicht zu bessern. Entsprechend ernüchtert äußerte sich der Spanier.

"Diese Tests waren hart für uns, weil wir in Jerez wegen des schlechten Wetters nicht viel testen konnten. Deshalb mussten wir uns hier in Portimao auf die gesamte Arbeit konzentrieren und im Grunde genommen versuchen, vier Arbeitstage in nur zwei Tagen zu absolvieren", beklagte Bautista.

Honda-Teamkollege Haslam deutlich vor Bautista

Er habe deshalb mehr Zeit in der Garage als auf der Strecke verbringen müssen. "Das ist natürlich ein bisschen frustrierend, wenn man einfach alles fertig haben, einen neuen Reifen einbauen und loslegen will. Jedenfalls ist das die Art von Arbeit, die bei einem neuen Projekt erledigt werden muss", weiß er.

Seine Hoffnung ruht nun darauf, dass die gesammelten Daten bei der Entwicklung des Motorrads nützlich sein werden und er beim letzten Test auf Phillip Island noch einen Schritt nach vorn machen kann. Mindestens die Lücke zu Teamkollege Haslam gilt es zu schließen. Für ihn ist die Fireblade ebenfalls neu.

Leon Haslam konnte sich am zweiten Testtag in Portimao deutlich steigern Foto: Honda Racing Corporation

Hoffnung ruht auf letztem WSBK-Test in Australien

"Wir haben vielleicht nicht den Schritt gemacht, den andere mit dem weichen Quali-Reifen gemacht haben, aber alles in allem sind die Rundenzeiten nicht allzu schlecht, und ich war mit den Rennreifen ziemlich zufrieden", erklärte der Honda-Pilot weiter. Generell sieht auch er noch Luft nach oben.

"Wir sind noch nicht in der Phase, in der wir die Feinabstimmung des Motorrads vornehmen, da wir noch grundlegende Komponenten testen. Ich kann es kaum erwarten, jetzt nach Phillip Island zu kommen, es ist eine meiner Lieblingsstrecken. Der Test dort wird auch sehr wichtig sein", blickt Haslam voraus.

Ziel für das erste Rennwochenende (28. Februar bis 1. März) sei es schließlich, von Anfang an wettbewerbsfähig zu sein. Bis dahin wird Honda in Japan weiter am Motorrad arbeiten. Die offizielle Präsentation des Werksteams findet kurz vor dem Saisonauftakt der Superbike-WM am 21. Februar in Tokio statt.

Die Zeiten vom Test in Portimao (Montag, 27. Januar):

1. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:40.804 Minuten

2. Scott Redding (Ducati) - 1:40.883

3. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) - 1:40.994

4. Michael van der Mark (Yamaha) - 1:41.426

5. Chaz Davies (Ducati) - 1:41.599

6. Leon Haslam (Honda) - 1:41.655

7. Tom Sykes (BMW) - 1:41.786

8. Eugene Laverty (BMW) - 1:41.990

9. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) - 1.42.030

10. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) - 1:42.045

11. Michael Ruben Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) - 1:42.309

12. Leandro Mercado (Motocorsa-Ducati) - 1:42.462

13. Xavi Fores (Puccetti-Kawasaki) - 1:42.802

14. Sylvain Barrier (Brixx-Ducati) - 1:43.458

15. Christophe Ponsson (Aprilia-Testteam) - 1:43.480

16. Alvaro Bautista (Honda) - 1:43.559

17. Sandro Cortese (Barni-Ducati) - 1:43.804

Mit Bildmaterial von Honda Racing Corporation.