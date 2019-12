Kawasaki: Orelac verpflichtet Maximilian Scheib für die WSBK-Saison 2020

Das Orelac-Kawasaki-Team hat einen Nachfolger für Leandro Mercado gefunden. Maximilian Scheib wird in der WSBK-Saison 2020 die Kawasaki ZX-10RR des privaten Teams pilotieren. Scheib machte sich in der Superstock-EM einen Namen. In der Saison 2018 kämpfte der Chilene gegen Markus Reiterberger und wurde Gesamtdritter.

"Es ist, als ob ein Traum wahr wird", kommentiert er den Aufstieg in die Superbike-WM. "Ich kann es immer noch nicht richtig glauben, dass ich 2020 in der Superbike-WM fahren werde. Ich möchte Jose Calero und dem Orelac-Team für diese Chance danken. Ich bin gespannt auf dieses neue Abenteuer und möchte so schnell wie möglich loslegen."

"Ich starte ohne Druck in die Saison, habe aber einige Erwartungen. Ich werde in der Vorsaison hart arbeiten. Phillip Island und Katar sind neue Kurse für mich. Sobald wir nach Europa kommen, werde ich mein Potenzial zeigen können", so der Chilene.

Ende 2018 debütierte Scheib in der Superbike-WM, als er für das MV-Agusta-Team die beiden finalen Rennwochenenden absolvierte. Bereits 21 Fahrer wurden für die WSBK-Saison 2020 offiziell bestätigt (zur Übersicht). Es wird erwartet, dass noch zwei weitere Stammfahrer hinzukommen.

Mit Bildmaterial von LAT.