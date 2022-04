"Konnte Tempo länger halten" - Philipp Öttl mit seinem WSBK-Debüt zufrieden

Philipp Öttl fuhr bei seinem Debüt in der Superbike-WM in Aragon in zwei der drei Rennen in die Punkteränge. Öttl kam in beiden Hauptrennen als 13. ins Ziel und kassierte zwei Mal drei Punkte. Das Superpole-Rennen beendete Öttl auf Position 16.

Am Sonntagvormittag entschied sich Öttl zusammen mit seinem Team dazu, den SCQ-Reifen für das Sprintrennen zu verwenden. Mit dieser riskanten Wahl war das Team rückwirkend durchaus zufrieden.

Beim Start allerdings konnte Öttl die zusätzliche Haftung dieses extraweichen Reifens nicht umsetzen. Er verlor sechs Positionen. Die Starts bereiteten Öttl in Aragon große Mühe. In jedem der drei Rennen verlor der Deutsche in der ersten Runde einige Positionen und musste diese im Laufe der Rennen zurückerobern.

Philipp Öttl hatte in Aragon durchaus Chancen auf Top-10-Ergebnisse Foto: Motorsport Images

Nach einer starken Aufholjagd verlor Öttl durch einen kleinen Fehler viele Positionen und verpasste die Chance, ein Top-9-Ergebnis einzufahren. Er kam auf Position 16 mit 22,8 Sekunden Rückstand ins Ziel. Auch im zweiten Rennen war Öttls Start nicht perfekt. Im Laufe des Rennens kämpfte sich der Rookie in die Punkteränge vor und kam als 13. ins Ziel.

"Nach dem zweiten Rennen bin ich deutlich zufriedener als nach dem ersten Rennen am Samstag. Ich konnte mein Tempo länger halten", berichtet Öttl. "Wir lernten sehr viel in diesen Rennen. Im Superpole-Rennen machte ich einige Fehler. Doch ich war schnell genug, um an den Top 10 dran zu bleiben. Unterm Strich war es ein gutes Renn-Wochenende, denke ich."

"Wir haben es zwei Mal in die Punkteränge geschafft. Damit können wir ziemlich zufrieden sein. Jetzt werden wir die Daten auswerten und schauen, wie wir uns in Assen steigern können. Wir sind nicht weit von den Top 10 entfernt. Und es war unser erstes Renn-Wochenende!", bemerkt der Ducati-Pilot.

"Das Team hat toll gearbeitet. Weder beim Test noch beim Renn-Wochenende hatten wir Probleme. Wir hatten hier zusammen zehn tolle Tage", bilanziert Öttl, der nach dem ersten Renn-Wochenende der Saison in der Meisterschaft auf der 15. Position liegt.

