Leon Haslams Optionen für 2020: Kawasaki oder Honda? BSB oder WSBK?

Nach dem WSBK-Saisonfinale in Katar muss Leon Haslam bei Kawasaki Platz machen für Alex Lowes. Abgesehen vom Sieg in Suzuka verlief die Saison für Haslam durchwachsen. Während Jonathan Rea den fünften WM-Titel für Kawasaki sicherstellte, hatte Haslam einige Probleme. Der Brite wird seine WSBK-Comeback-Saison auf Platz sechs oder sieben beenden. Doch wie geht es 2020 weiter?

"Es hat sich nicht allzu viel verändert. Es gab aber viele Gespräche", bemerkt Haslam in Doha. "Ich möchte in der Superbike-WM bleiben und konkurrenzfähig sein. Ich warte auf weitere Informationen, damit das umgesetzt werden kann."

Fotostrecke Liste Leon Haslam, Kawasaki Racing Team 1 / 6 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Leon Haslam, Kawasaki Racing Team 2 / 6 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Leon Haslam, Kawasaki Racing Team 3 / 6 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Leon Haslam, Kawasaki Racing Team 4 / 6 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Leon Haslam, Kawasaki Racing Team 5 / 6 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images Leon Haslam, Kawasaki Racing Team 6 / 6 Foto: : Gold and Goose / Motorsport Images

Geht es bei Kawasaki weiter? Bei Puccetti wurde noch kein Nachfolger von Toprak Razgatlioglu bekanntgegeben "Es gibt ehrlich gesagt keine wirklich gute Option, die es mir erlaubt, konkurrenzfähig zu sein. Sicher gibt es Interesse. Aber jetzt will ich erst einmal das finale Rennwochenende hinter mich bringen und das bestmögliche Ergebnis einfahren", äußert sich der BSB-Champion von 2018 diplomatisch.

Im WSBK-Paddock verdichten sich die Gerüchte, Haslam würde sich mit Honda einig werden. "Es gibt viele Teams, die auf mich zugekommen sind. Doch wir warten weiterhin auf einige Informationen", kommentiert er. Den geheimen HRC-Test von Stefan Bradl (zur Story) hat auch Haslam wahrgenommen.

In der laufenden Saison wurde Haslam durch einige gesundheitliche Probleme vom Kurs abgebracht. Wie groß sind die Chancen, dass er 2020 vollkommen fit sein wird? "Der Knöchel bereitet nur wenige Probleme. Die Beweglichkeit ist auf Grund eines Sturzes in der Saison 2017 begrenzt. Ich hatte in diesem Jahr zwei Operationen, um stabilisierende Teile aus dem Knöchel entfernen zu lassen", bemerkt Haslam.

Mit Bildmaterial von LAT.