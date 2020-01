Neue Chance: Sandro Cortese testet in Jerez die Barni-Ducati von Leon Camier

Sandro Cortese wird beim WSBK-Vorsaisontest in Jerez die Ducati von Leon Camier übernehmen. Das Barni-Team traf knapp eine Woche vor dem Test die Entscheidung, Camier noch nicht einzusetzen. Der Brite wurde an Weihnachten erneut operiert (mehr Infos) und ist noch nicht bei vollen Kräften, um die V4-Ducati zu pilotieren.

"Unser Ziel an diesem Zeitpunkt der Saison ist es, das neue Motorrad zu entwickeln", stellt Barni-Teamchef Marco Barnabo klar. "Wir versuchen, mit einem leistungsfähigen Paket nach Australien zu reisen. Deshalb nutzen wir die Chance, die Maschine einem schnellen und erfahrenen Fahrer wie Cortese zu geben, der momentan keinen Vertrag hat."

Fotostrecke Liste Leon Camier, Barni Racing Team 1 / 2 Foto: : WSBK Leon Camier, Barni Racing Team 2 / 2 Foto: : WSBK

"Ich bin mir sicher, dass uns Sandro an diesen beiden Tagen in Jerez einen guten Überblick verschaffen wird", bemerkt Barnabo. Cortese kann sich auch Chancen ausrechnen, beim zweiten Vorsaison-Test in Portimao für Barni zu fahren.

"Am Ende der zwei Tage in Spanien entscheiden wir, was wir in Portimao machen. Camier ist natürlich unsere Priorität. Seine Genesung verläuft schneller als erwartet. Leon würde gern in Portimao testen, doch wir dürfen nichts überstürzen und müssen den Nutzen und das Risiko sorgfältig abwägen", kommentiert der Barni-Teamchef.

Der Test in Jerez beginnt am Mittwoch, dem 22. Januar. Vom Sonntag, dem 26. Januar, wird zwei Tage lang in Portimao getestet.

Mit Bildmaterial von Yamaha.