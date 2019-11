Offiziell: Leon Haslam kehrt in der WSBK-Saison 2020 zu Honda zurück

Leon Haslam wird in der WSBK-Saison 2020 eine Honda Fireblade pilotieren. Pünktlich zur EICMA in Mailand verkündete HRC die Verpflichtung von Haslam. Bereits in der Vergangenheit arbeitete der Brite mit dem japanischen Hersteller zusammen und feierte einige Erfolge, wie zum Beispiel die Siege in Suzuka in den Jahren 2013 und 2014.

Im neu strukturierten Honda-Werksteam wird Haslam Teamkollege von Alvaro Bautista. Nach einem Lernjahr mit Moriwaki nimmt Honda die Superbike-WM ab der Saison 2020 wieder ernster und greift mit einem komplett neu konstruiertem Superbike an.

Die Fireblade RR-R SP setzt wie die Ducati Panigale V4R auf Technologien aus der MotoGP (zu den Details). Hondas neues Superbike ist die zweite WSBK-Maschine mit Winglets. Zudem hat die 2020er-Fireblade eine deutlich radikalere Motorkonstruktion mit Titan-Innereien, Schlepphebeln und einer größeren Bohrung für mehr Spitzenleistung.

"Es ist eine aufregende neue Chance für mich, zum HRC-Projekt zu stoßen", kommentiert Haslam. "Ich bin gespannt auf das neue Motorrad. Ein Traum wird wahr. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und auf das Motorrad zu steigen. Für mich war es schon faszinierend, dass HRC in das Fahrerlager zurückkehrt. Es gab viel Geheimniskrämerei über das Projekt und das Motorrad."

"Das Ziel ist es immer, zu gewinnen. Honda und HRC kommen nicht in die Superbike-WM, um Zweite zu werden. Das steht fest", bemerkt Haslam, der sich auf die neue Fireblade freut: "Es ist ein neues Motorrad. Das Team ist ebenfalls neu in der Meisterschaft. Die Tests werden sehr wichtig. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auf Phillip Island mitmischen können. Das ist eine meiner Lieblingsstrecken. Im Februar geht es los. Es ist nicht mehr lang hin."

