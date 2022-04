Superbike-WM in Assen 2022: Zeitplan, TV-Übertragung und Livestream

Die Saison 2022 der Superbike-WM nimmt an Fahrt auf. Am Wochenende findet die zweite Station statt. Sie führt Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu, Alvaro Bautista und Co. auf die Traditionsrennstrecke Assen in den Niederlanden.

Auch in diesem Jahr können die Rennen im Fernsehen und im Internetstream verfolgt werden. Nachfolgend finden Sie die Übertragungszeiten und die verschiedenen Möglichkeiten, die Superbike-WM in Deutschland und Österreich zu verfolgen.

Der Zeitplan der WorldSBK in Assen (in MESZ):

Freitag, 22. April:

09:00-09:30 Uhr: Yamah R3-Cup FT1

09:45-10:15 Uhr: WorldSSP300 FT1

10:30-11:15 Uhr: WorldSBK FT1

11:25 - 12:10 Uhr: WorldSSP FT1

13:30-14:00 Uhr: Yamaha R3-Cup Superpole

14:15-14:45 Uhr: WorldSSP300 FT2

15:00-15:45 Uhr: WorldSBK FT2

16:00-16:45 Uhr: WorldSSP FT2

Samstag, 23. April:

09:00-09:30 Uhr: WorldSBK FT3

09:45-10:05 Uhr: WorldSSP300 Superpole

10:25-10:45 Uhr: WorldSSP Superpole

11:10-11:25 Uhr: WorldSBK Superpole

11:45 Uhr: Yamaha R3-Cup Rennen 1

12:40 Uhr: WorldSSP300 Rennen 1

14:00 Uhr: WorldSBK Rennen 1

15:15 Uhr: WorldSSP Rennen 1

16:15 Uhr: Yamaha R3-Cup Rennen 2

Sonntag, 24. April:

09:00 - 09:15 Uhr: WorldSBK Warm-up

09:25 - 09:40 Uhr: WorldSSP Warm-up

09:50 - 10:05 Uhr: WorldSSP300 Warm-up

11:00 Uhr: WorldSBK Superpole-Rennen

12:30 Uhr: WorldSSP Rennen 2

13:45 Uhr: WorldSSP300 Rennen 2

15:15 Uhr: WorldSBK Rennen 2

ServusTV mit Optionen im Fernsehen und im Stream

ServusTV hat die Übertragungsrechte für Deutschland und Österreich bis inklusive 2022 verlängert. Die Vereinbarung umfasst die Ausstrahlungsrechte für alle Verbreitungswege (TV und Stream) und schließt auch die Rahmenrennen Supersport-WM und Supersport-300-WM mit ein.

Aufgrund der Zeitüberschneidung mit der MotoGP werden die beiden Superbike-Rennen in Deutschland als Aufzeichnung gesendet. Da ServusTV in Österreich auch die Formel 1 live aus Imola zeigt, werden die beiden Superbike-Rennen ebenfalls am Vorabend als Aufzeichnung übertragen.

Übertragungszeiten ServusTV Deutschland (in MESZ):

Samstag, 23. April:

17:05 Uhr: WorldSBK Rennen 1 (Aufzeichnung)

Sonntag, 24. April:

10:50 Uhr: Vorbericht

11:00 Uhr: WorldSBK Superpole-Rennen (live)

11:20 Uhr: Nachbericht

16:20 Uhr: WorldSBK Rennen 2 (Aufzeichnung)

Übertragungszeiten ServusTV Österreich (in MESZ):

Samstag, 23. April:

17:30 Uhr: WorldSBK Rennen 1 (Aufzeichnung)

Sonntag, 24. April:

10:50 Uhr: Vorbericht

11:00 Uhr: WorldSBK Superpole-Rennen (live)

11:20 Uhr: Nachbericht

18:10 Uhr: WorldSBK Rennen 2 (Aufzeichnung)

Zusätzlich zum linearen Fernsehen bietet ServusTV für Deutschland und Österreich auch eine umfangreiche Streamingplattform für die Superbike-WM an. Auf ServusTV On werden am Freitag die Freien Trainings der WorldSBK gestreamt. Am Samstag und Sonntag gibt es dort das volle Programm aller Sessions und Rennen aller Klassen live.

Superbike-WM auf Eurosport und im Dorna-Stream

Auch Eurosport hat die Übertragungsrechte verlängert und wird die Superbike-WM bis inklusive 2025 senden. Ob die Rennen auf Eurosport oder im kostenpflichtigen Eurosport 2 gezeigt werden, hängt davon ab, welche sonstigen Sportveranstaltungen parallel stattfinden. Aus Assen gibt es auf Eurosport 2 die Rennen teils live und teils als Aufzeichnung zu sehen.

Übertragungszeiten Eurosport 2 (in MESZ):

Samstag, 23. April:

13:30 Uhr: WorldSBK Superpole (Aufzeichnung)

13:50 Uhr: WorldSBK Rennen 1 (live)

23:30 Uhr: WorldSSP Rennen 1 (Aufzeichnung)

Sonntag, 24. April:

17:05 Uhr: WorldSSP Rennen 2 (Aufzeichnung)

18:00 Uhr: WorldSBK Rennen 2 (Aufzeichnung)

Eine Alternative zu den Angeboten von ServusTV und Eurosport ist das offizielle Streamingservice von Superbike-WM-Promoter Dorna Sport. Mit dem VideoPass können alle Sessions live oder OnDemand gestreamt werden. Für die komplette Saison kostet dieses englischsprachige Angebot 69,90 Euro.

Wie gewohnt begleitet auch Motorsport.com alle Rennwochenenden der Superbike-WM mit Trainings- und Rennberichten. Wir versorgen Sie mit allen wichtigen Reaktionen und Hintergrundberichten. Alle News und Ergebnisse können auch in unserer App abgerufen werden, die es kostenlos für Android und iOS gibt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.