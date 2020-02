Test vorzeitig abgebrochen: Schulter bereitet Leon Camier Probleme

Barni-Ducati-Stammpilot Leon Camier benötigt noch mehr Zeit, um wieder komplett fit zu werden. Das wurde beim finalen Test vor dem Saisonstart offensichtlich (zum Testbericht vom Dienstag). An beiden Testtagen fand sich der Brite auf der vorletzten Position wieder. Lediglich MIE-Honda-Pilot Takumi Takahashi war langsamer.

"Die Schulter befindet sich in keinem guten Zustand", gesteht Camier, der sich an Weihnachten erneut operieren ließ. "Ich bin froh, denn wenigstens konnte ich fahren. Die Situation ist besser als erwartet, doch nach wenigen Runden an den beiden Testtagen hatte ich Probleme."

"Die Kraft ließ nach und ich spürte Schmerzen. Ich konnte den zweiten Testtag nicht zu Ende bringen", bedauert Camier, der am Wochenende dennoch auf die Ducati Panigale V4R steigen möchte. "Ich hoffe, dass ich mich an den beiden freien Tagen bis zum Rennwochenende bestmöglich erhole", so Camier.

Auf Grund der Verletzung konnte Camier im Winter kaum testen. Die Ducati stellt ihn aktuell noch vor einige Rätsel. "Es gibt viel zu lernen, auch beim Motorrad. Die Ducati hat sehr viel Potenzial, doch es ist schwierig, sie zu fahren. Ich muss weiter fahren, um das alles zu entdecken. Auch für das Verstehen der Elektronik benötige ich mehr Zeit", so der ehemalige BSB-Champion.

Die Testzeiten aus Phillip Island (Dienstag):

1. Jonathan Rea (Kawasaki) - 1:30.448 Minuten

2. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) +0,076 Sekunden

3. Tom Sykes (BMW) +0,120

4. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +0,304

5. Leon Haslam (Honda) +0,434

6. Scott Redding (Ducati) +0,437

7. Michael van der Mark (Yamaha) +0,629

8. Michael Ruben Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) +0,959

9. Eugene Laverty (BMW) +0,988

10. Alvaro Bautista (Honda) +1,005

11. Chaz Davies (Ducati) +1,085

12. Alex Lowes (Kawasaki) +1,112

13. Sandro Cortese (Pedercini-Kawasaki) +1,117

14. Xavi Fores (Puccetti-Kawasaki) +1,205

15. Maximilian Scheib (Orelac-Kawasaki) +1,362

16. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) +1,493

17. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) +1,496

18. Leon Camier (Barni-Ducati) +2,228

19. Takumi Takahashi (MIE-Honda) +5,866

Die Testzeiten aus Phillip Island (Montag):

1. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:30.740 Minuten

2. Tom Sykes (BMW) +0,022 Sekunden

3. Loris Baz (Ten-Kate-Yamaha) +0,037

4. Jonathan Rea (Kawasaki) +0,256

5. Leon Haslam (Honda) +0,456

6. Scott Redding (Ducati) +0,496

7. Michael van der Mark (Yamaha) +0,512

8. Eugene Laverty (BMW) +0,845

9. Alex Lowes (Kawasaki) +0,925

10. Chaz Davies (Ducati) +1,373

11. Sandro Cortese (Pedercini-Kawasaki) +1,524

12. Michael Ruben Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) +1,532

13. Xavi Fores (Puccetti-Kawasaki) +1,674

14. Maximilian Scheib (Orelac-Kawasaki) +1,758

15. Alvaro Bautista (Honda) +1,801

16. Federico Caricasulo (GRT-Yamaha) +1,966

17. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) +2,089

18. Leon Camier (Barni-Ducati) +2,889

19. Takumi Takahashi (MIE-Honda) +5,606

Mit Bildmaterial von Barni Racing Team.