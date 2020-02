Vertrags-Poker in der Superbike-WM: Hat sich Sandro Cortese für 2020 verzockt?

Sandro Cortese sucht weiter nach einem Platz für die Superbike-WM 2020. Nach nur einem Jahr trennten sich die Wege von Cortese und GRT-Yamaha, weil das Team Cortese keine 2020er-Maschine bereitstellen konnte. Cortese und Ten Kate waren sich einig, doch Probleme mit dem Sponsor ruinierten dieses Vorhaben. Wir haben uns exklusiv mit Max Neukirchner und Stefan Nebel unterhalten und hinterfragt, ob Cortese zu hoch gepokert hat.

"Natürlich muss man schauen, dass man das Beste für sich herausholt", stellt Max Neukirchner, der erfolgreichste Deutsche in der Geschichte der Superbike-WM, klar. "Sandro hat schon alles richtig gemacht. Ich vermute, dass er nicht damit gerechnet hat, dass er dann gar nichts mehr finden konnte. Es ist sehr schwierig."

"Ich hätte vermutlich genauso verhandelt wie er und auf die neue Maschine gepocht", grübelt Neukirchner. Doch wie viel besser ist die 2020er-Yamaha im Vergleich zur Vorjahres-Maschine?

"Es ist ein neues Modell. Die Einschätzung ist schwierig. Ich weiß nicht, wie groß der Unterschied zwischen der 2019er- und der 2020er-Maschine ist. Vielleicht sind es sogar 5-6 PS. Das wäre in der Superbike-WM ein beträchtlicher Unterschied", bemerkt Neukirchner.

Max Neukirchner ist überzeugt, dass Cortese richtig verhandelt hat Foto: www.motorradrennen.com

Corteses Kritiker behaupten, der Berkheimer hätte konservativer verhandeln sollen, um sicher in der Meisterschaft zu bleiben. "Was will man dann in der Superbike-WM? Es ist ja nicht das Ziel, zwischen Platz 10 und 15 herumzufahren", kontert Neukirchner.

"Sandro wollte in der Superbike-WM gewinnen. Und das kann man nur, wenn man richtig gutes Material hat", stellt Neukirchner klar. "Nur mitfahren? Als Deutscher ist man dann ganz schnell unten durch. Nach wenigen Rennen hat man den Spott auf seiner Seite. Die Leute denken dann, dass es am Fahrer liegt, der kein Gas gibt."

Auch Stefan Nebel stärkt Sandro Cortese den Rücken

ServusTV-Experte und Ex-Racer Stefan Nebel vertritt eine ähnliche Meinung und stuft die GRT-Absage als richtig ein: "Ich würde unterstreichen, dass sich ein Sandro Cortese das rausnehmen darf - nicht aus Hochnäsigkeit sondern aus der Ambition, Rennen zu gewinnen. Er weiß, dass er Rennen gewinnen kann. Er ist ein zweifacher Weltmeister. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn er antritt, dann will er gewinnen."

Stefan Nebel hofft, dass sich für Sandro Cortese im Laufe der Saison eine Tür öffnet Foto: ServusTV

Doch wie geht es für Cortese weiter? Bei den Winter-Tests übernahm er bei Barni-Ducati die Panigale von Leon Camier. Doch Camier dürfte nach der Verletzungspause wieder fit genug sein, um beim Saisonauftakt zu starten.

Bei Pedercini-Kawasaki gibt es noch einen freien Platz, doch die Finanzierung und das Material dürften nur bedingt Corteses Vorstellungen entsprechen.

"Ich glaube, für ihn ist es besser, einzelne Events zu fahren und sich wieder zu beweisen auf dem richtigen Material", so der Rat von Stefan Nebel. "Natürlich hoffe ich, dass sich kein anderer Fahrer verletzt. Doch wir leben im Rennsport und die Chance wird sich irgendwann bieten. Und dann wird man hoffentlich auf ihn zurückgreifen."

Pedercini-Chance für Cortese eine Sackgasse?

Den Platz bei Pedercini-Kawasaki sieht Nebel als wenig reizvoll an: "Das Rennen ist genau so schwer, aber man weiß schon vorher, dass man nicht um den Sieg mitfahren kann. Die Motivation aufrecht zu erhalten ist dann schwieriger, besonders wenn es nicht so gut läuft. Ich glaube, dass er voll und ganz dahinter steht, wenn er die Entscheidung trifft. Er wird aber sicher länger überlegen."

Mehrfach Gast im Parc Ferme: Cortese schaffte es bereits in seiner Debütsaison in die erste Startreihe Foto: LAT

Laut Nebel soll Cortese abwarten, bis sich in einem renommierten Team etwas anbietet: "Wenn man frei ist, kann etwas Großes auf dich warten. Wenn man von vorn herein sagt, dass man dieses Programm macht, um dabei zu sein, dann wird in dem Jahr auch nichts anderes Großes mehr passieren. Und wohin soll es dann hingehen?"

"Ich würde auf den richtigen Moment warten und dann alles geben. Ich glaube an Sandro und ich glaube an seine Art, wie er Motorrad fährt, wenn er sich wohl fühlt und das richtige Material hat. An seiner Stelle würde ich lieber abwarten", so ServusTV-Experte Stefan Nebel.

Die Superbike-WM-Saison 2020 beginnt am finalen Februar-Wochenende in Australien. Das erste Rennen des Jahres wird am 29. Februar gestartet.

Mit Bildmaterial von LAT.