WSBK 2020: Die Superbike-WM bei Motorsport.tv verfolgen!

Die Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) geht 2020 in ihre 33. Saison. Fünf Hersteller - BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha - kämpfen an 13 Rennwochenenden in jeweils zwei Rennen um die Vorherrschaft. Dabei wird erstmals seit 2017 wieder in Deutschland gefahren. Das Rennwochenende in Oschersleben steht für 31. Juli bis 2. August im Kalender der Superbike-WM 2020.

Wird Kawasaki-Pilot Jonathan Rea nach 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 auch in der Saison 2020 wieder Weltmeister? Fordert ihn sein neuer Teamkollege Alex Lowes oder aber Ducati mit WSBK-Rookie Scott Redding und Routinier Chaz Davies heraus?

Schaffen es BMW mit Tom Sykes und Eugene Laverty oder Honda mit Alvaro Bautista und Leon Haslam auf die oberste Stufe des Siegerpodests? Und was ist für Geheimfavorit Yamaha mit Shootingstar Toprak Razgatlioglu und dem erfahrenen Michael van der Mark drin?

Bei Motorsport.tv können Sie die komplette WSBK-Saison 2020 verfolgen. In Deutschland werden die Rennen zeitversetzt gezeigt.

Der Kalender der Superbike-WM 2020:

Datum Rennen 28. Februar bis 2. März Phillip Island 13. bis 15. März Losail 27. bis 29. März Jerez 17. bis 19. April Assen 8. bis 10. Mai Imola 22. bis 24. Mai Aragon 12. bis 14. Juni Misano 3. bis 5. Juli Donington 31. Juli bis 2. August Oschersleben 4. bis 6. September Portimao 18. bis 20. September Barcelona 25. bis 27. September Magny-Cours 9. bis 11. Oktober San Juan

Mit Bildmaterial von Ducati.