WSBK 2022: Phillip Island ergänzt Rennkalender als Saisonfinale

Der Rennkalender der Superbike-WM 2022 bekommt Zuwachs. Nachdem die Saison ursprünglich auf elf Stationen festgelegt wurde, gesellt sich mit dem Phillip Island Grand Prix Circuit nun ein weiterer Austragungsort hinzu. Auf dem australischen Kurs soll vom 18. bis 20. November das Saisonfinale stattfinden.

Die Saison endet also mit einem Doubleheader, denn nur eine Woche zuvor gastiert die WSBK in Indonesien, das seinen Termin vom 11. bis 13. November beibehält. Es ist das erste Mal seit 2010, dass eine WSBK-Saison mit zwei aufeinanderfolgenden Läufen endet, und das 11. Mal in der Geschichte der Meisterschaft.

Phillip Island feiert damit sein Comeback im Rennkalender, nachdem es aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren kein Rennen ausrichten konnte. Die Strecke ist seit 1990 Teil des Kalenders und bis heute Austragungsort der meisten WSBK-Rennen, nämlich 61 an der Zahl.

In den meisten Fällen eröffnete sie die Saison mit dem ersten Rennen des Jahres. Fahrer und Teams werden sich also umgewöhnen müssen, da sie zu einer ganz anderen Zeit im Jahr um die 4,4 Kilometer lange Strecke fahren, wenn der Grip anders ist.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Phillip Island das Saisonfinale ausrichtet. In der 35-jährigen Geschichte der Meisterschaft war das zuvor dreimal der Fall - zuletzt 1996. Abgesehen von 2022 wird aber erwartet, dass Australien künftig zu seinem traditionellen Platz im Kalender als Saisonauftakt zurückkehrt.

Offizieller Superbike-WM-Kalender 2022:

08.-10. April: Alcaniz (Spanien)

22.-24. April: Assen (Niederlande)

20.-22 Mai: Estoril (Portugal)

10.-12. Juni: Misano (Italien)

15.-17. Juli: Donington Park (Großbritannien)

29.-31. Juli: Most (Tschechien)

09.-11. September: Magny-Cours (Frankreich)

23.-25. September: Barcelona (Spanien)

07.-09. Oktober: Portimao (Portugal)

21.-23. Oktober: San Juan (Argentinien)

11.-13. November: Mandalika (Indonesien)

18.-20. November: Phillip Island (Australien)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.