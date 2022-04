WSBK Assen FT3: Philipp Öttl stürmt vor der Superpole in die Top 3!

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) hat sich im dritten Freien Training der Superbike-WM in Assen stark in Szene gesetzt. Der Deutsche fuhr im finalen Training vor der Superpole die drittschnellste Zeit und lag nur 0,352 Sekunden zurück.

Die Bedingungen waren ähnlich wie am Freitag. Bei 12°C Lufttemperatur hatte sich der Asphalt auf 16°C erwärmt. Es zog ein kühler Wind über den TT Circuit in Assen. Am Freitag war Ducati-Pilot Alvaro Bautista mit einer 1:34.382er-Runde der schnellste Fahrer.

Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) holte sich im FT3 die Bestzeit und führte die Wertung mit einer 1:34.540er-Runde an. Ebenfalls stark unterwegs war Honda-Werkspilot Iker Lecuona, der mit 0,206 Sekunden Rückstand auf Position zwei folgte.

Doch ganz reibungslos verlief das FT3 für den spanischen WSBK-Neuling nicht. In Kurve 9 rutschte Lecuona über das Vorderrad in Richtung Kiesbett. Dabei blieb der ehemalige MotoGP-Pilot unverletzt, doch die Fireblade überschlug sich mehrfach. Bereits am Freitag war Lecuona gestürzt und sorgte für rote Flaggen.

WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) beendete das FT3 auf Position vier. Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi wirkte ebenfalls stark, musste die Session aber vorzeitig beenden. Die Werks-Ducati mit der Nummer 21 rauchte. Rinaldi stellte das Motorrad im Kies ab und konnte deshalb nur sechs Runden fahren.

BMW-Pilot Eugene Laverty konnte im FT3 wieder ins Geschehen eingreifen. Nach dem Sturz am Freitagvormittag (was passiert war) gab sich Laverty mit neun Runden zufrieden und lag 4,193 Sekunden zurück.

Die Superpole in Assen wird um 11:10 Uhr gestartet. Lauf eins beginnt um 14:00 Uhr (zur TV-Übersicht).

