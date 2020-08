WSBK Jerez FT3: Michael van der Mark vorn, Sandro Cortese nur auf P17

Bei frischeren Bedingungen waren die WSBK-Piloten in Jerez am Samstagvormittag im FT3 deutlich schneller am Vortag. Vier Fahrer konnten 1:39er-Zeiten fahren. Einen deutlichen Sprung machten die Yamaha-Werkspiloten, die sich nach einem durchwachsenen Auftakt am Freitag in die Top 4 schoben.

Michael van der Mark (Yamaha) war im FT3 der schnellste der 23 WSBK-Piloten. Der Holländer umrundete den Kurs in 1:39.639 Minuten. Zum Vergleich: Die schnellste Rundenzeit am Freitag war Loris Baz' (Ten-Kate-Yamaha) 1:40.249er-Runde im ersten Freien Training am Vormittag.

Fotostrecke Liste Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team Marco Melandri, Barni Racing Team Sandro Cortese, Outdo Kawasaki TPR Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati Leandro Mercado, Motocorsa Racing Xavi Fores, Kawasaki Piccetti Racing Tom Sykes, BMW Motorrad WorldSBK Team Takumi Takahashi, MIE Racing

Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) landete im FT3 auf der zweiten Position. Der Brite lag 0,205 Sekunden zurück. Nur eine Tausendstelsekunde dahinter folgte Loris Baz. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) landete vor Ducati-Pilot Scott Redding auf Position vier.

Rookie Federico Caricasulo (GRT-Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki), Tom Sykes (BMW), Leon Haslam (Honda) und Michael Ruben Rinaldi (GoEleven-Ducati) komplettierten die Top 10. Vize-Weltmeister Alvaro Bautista (Honda) fand sich auf der zwölften Position wieder, Rückkehrer Marco Melandri (Barni-Ducati) beendete das FT3 auf Position 14.

Erneut enttäuschend verlief das Training für Sandro Cortese, der mit seiner Pedercini-Kawasaki auch bei kühleren Bedingungen weit zurücklag. Zur Bestzeit fehlten 1,761 Sekunden.

Die Superpole wird um 11:00 Uhr gestartet. Um 14:00 Uhr beginnt Lauf eins in Jerez.

