WSBK-Kalender 2020: Superbike-WM in Assen wird verschoben

Das Superbike-WM-Event in Assen findet nicht wie geplant Mitte April statt. Nach der Verschiebung des Jerez-Rennens wäre Assen die nächste Station der Superbike-WM gewesen. Wenig überraschend wurde auf Grund der Corona-Krise nun aber auch das zweite Europa-Event verschoben.

Die vorliegenden Reisebeschränkungen, der Ausnahmezustand in Italien und ein Versammlungsverbot in Holland verhindern die Durchführung des Assen-Wochenendes im April. Die Dorna hat das WSBK-Event in Assen auf Mitte August verschoben. Vom 21. bis zum 23. August soll die seriennahe Kategorie auf der Grand-Prix-Strecke unweit von Groningen gastieren.

Nach der Assen-Verschiebung ist Imola Mitte Mai das nächste planmäßige Event. Mit Blick auf die Situation in Italien stehen hinter dem Renn-Wochenende aber große Fragezeichen. Innerhalb der Szene wird davon ausgegangen, dass Imola und auch Aragon nicht wie geplant stattfinden.

Der Kalender der Superbike-WM 2020:

28. Februar - 1. März: Phillip Island (Australien)

13. - 15. März: Doha (Katar) *

8.- 10. Mai: Imola (Italien)

22. - 24. Mai: Aragon (Spanien)

12. - 14. Juni: Misano (Italien)

3. - 5. Juli: Donington (Großbritannien)

31. Juli - 2. August: Oschersleben (Deutschland)

21. - 23. April: Assen (Niederlande)

4. - 6. September: Portimao (Portugal)

18. - 20. September: Barcelona (Spanien)

2. - 4. Oktober: Magny-Cours (Frankreich)

9. - 11. Oktober: San Juan (Argentinien)

23. - 25. Oktober: Jerez (Spanien)

* neuer Termin wird gesucht

Mit Bildmaterial von Kawasaki.