WSBK-Karriere von "Mister Superpole" vor dem Aus: Tom Sykes fährt 2022 BSB

Tom Sykes wird in der Saison 2022 voraussichtlich für das Ducati-Team von Paul Bird in der Britischen Meisterschaft antreten. Sykes fuhr beim Saisonfinale der Superbike-WM in Indonesien im November 2021 sein vorerst letztes Rennen in der Weltmeisterschaft, die er 2013 mit Kawasaki gewann.

Im Winter gab es Gerüchte, Sykes könnte bei Pedercini-Kawasaki unterkommen und seine Karriere in der WSBK doch noch fortsetzen. Doch Lucio Pedercini kämpft um die Finanzierung der Saison 2022 und konnte deshalb keinen Deal mit Sykes erzielen. Bisher hat Pedercini noch keinen Fahrer für die in zwei Monaten beginnende Saison verkündet.

Sykes war zwischenzeitlich auch als Kandidat für die MotoAmerica im Gespräch. Im HSBK-Ducati-Team hätte er Nachfolger von Loris Baz werden können, doch Ex-MotoGP-Pilot Danilo Petrucci sicherte sich den Job und wird in diesem Jahr versuchen, mit Ducati die US-Meisterschaft zu gewinnen (mehr Informationen).

"Mister Superpole" hat Lederkombis für die BSB in Auftrag gegeben

Diese Woche ließ sich Sykes bei Lederausrüster Dainese in London vermessen. Mitarbeiter bestätigten, dass Sykes Lederkombis für die BSB anfertigen ließ. Der Deal mit dem werksunterstützten PBM-Ducati-Team steht kurz vor der offiziellen Bekanntgabe.

Tom Sykes bescherte BMW drei Polepositions und sechs Podestplätze Foto: Motorsport Images

In seiner WM-Karriere machte Sykes vor allem mit seinen starken Qualifying-Leistungen auf sich aufmerksam. In der WSBK-Saison 2010 entschied er erstmals die Superpole für sich. Es sollten schlussendlich 51 Poles für "Mister Superpole" werden. Kein Fahrer in der Geschichte der Superbike-WM stand öfter auf der Pole.

Beeindruckendes WSBK-Debüt 2008 und Erfolge mit Kawasaki

In der Saison 2008 startete Sykes erstmals in der Superbike-WM. Bei den Events in Brands Hatch und Donington setzte sich der Gaststarter stark in Szene. Mit seiner Suzuki GSX-R1000 schaffte es Sykes beim ersten Lauf in Donington als Zweiter aufs Podium und ließ Fahrer wie Max Biaggi, Noriyuki Haga und Carlos Checa hinter sich.

Yamaha holte Sykes 2009 in die Superbike-WM, doch als Teamkollege von Sensations-Rookie Ben Spies erlebte Sykes keine einfache Saison. Als WM-Neunter blieb er ohne eine einzige Podest-Platzierung hinter den Erwartungen zurück. Sykes ließ sich auf den riskanten Wechsel zu Kawasaki ein.

Tom Sykes ließ sich 2010 auf den Wechsel zu Kawasaki ein und wurde 2013 Weltmeister Foto: Kawasaki

Im damals noch von Paul Bird betriebenen Werksteam feierte Sykes in der Saison 2010 seine erste Pole. Nach dem Wechsel von Paul Bird zu Provec stellten sich größere Erfolge ein. Sykes wurde 2012 Vize-Weltmeister und gewann 2013 die Meisterschaft.

Es folgten weitere Erfolge, bis es im Laufe der Saison 2018 zur Trennung von Kawasaki kam. Sykes wechselte zu BMW und war 2019 und 2020 die klare Nummer eins. Im Sommer 2021 erfuhr er, dass er 2022 von Scott Redding ersetzt wird und lehnte ein Angebot ab, ins Bonovo-Kundenteam zu wechseln.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.