WSBK Katar 2019: Jonathan Rea im FT1 vorn, Sandro Cortese in den Top 5

Kawasaki-Pilot Jonathan Rea fuhr beim Trainingsauftakt in Doha (Katar) die Bestzeit (zum FT1-Ergebnis). Der Weltmeister umrundete den Losail International Circuit im ersten Freien Training in 1:58.010 Minuten. Rea schob sich erst beim finalen Versuch an die Spitze.

Bis kurz vor Schluss führte Toprak Razgatlioglu (Puccetti-Kawasaki) die Wertung an. Schlussendlich fehlten 0,130 Sekunden zur Bestzeit. Die Kawasaki ZX-10RR funktionierte im FT1 aber sehr gut auf dem flüssig zu fahrenden Kurs in der Wüste von Katar. Lediglich Werkspilot Leon Haslam tat sich schwer und lag als 13. mehr als 1,7 Sekunden zurück.

Neben der Kawasaki harmonierte auch die Yamaha R1 im FT1 sehr gut mit den Bedingungen. Michael van der Mark, Alex Lowes, Sandro Cortese und Loris Baz schafften es in die Top 6. Cortese lag als Fünfter nur eine halbe Sekunde zurück.

Hinter dem Yamaha-Quartett folgten die beiden Werks-Ducatis von Alvaro Bautista und Chaz Davies. Die beiden Ducati-Piloten lagen mehr als 0,8 Sekunden zurück. Für Davies begann das FT1 mit einem Sturz im ersten Stint. Dadurch wurde das Programm des Walisers durcheinander gebracht. Schlussendlich konnte Davies aber 15 Runden drehen.

Yamaha-Pilot Marco Melandri und BMW-Pilot Tom Sykes komplettierten im FT1 die Top 10. Sykes hatte aber bereits 1,438 Sekunden Rückstand. Teamkollege Markus Reiterberger folgte auf Position elf und war nur minimal langsamer als Sykes.

Neben den 19 Stammpiloten geht in Katar auch Dominic Schmitter (YART-Yamaha) mit einer Wildcard an den Start. Der Schweizer hatte im FT1 mehr als sechs Sekunden Rückstand und reihte sich auf der letzten Position ein.

Das FT2 wird um 19:00 Uhr (MESZ) gestartet.

Mit Bildmaterial von LAT.