Zwei Stürze und P11 beim WSBK-Test: BMW-Motor laut Redding zu aggressiv

Die Generalprobe vor dem Start der neuen Saison in der Superbike-WM hatte sich BMW-Neuzugang Scott Redding sicher anders vorgestellt. Nach einem durchwachsenen Auftakt am Montag scheiterten Redding und seine Crew beim Versuch, die Probleme mit der Haftung am Hinterrad zu lösen. Redding kam am Dienstag zwei Mal zu Sturz und beendete den Tag auf der elften Position der Wertung (zum Testbericht).

"Es war ein schwieriger Tag", gesteht der Brite beim Treffen mit 'Motorsport-Total.com'. "Wir verbesserten uns, doch ich hatte zwei Stürze. Ich versuche, das Limit zu finden und fand es auch. Wir probierten unterschiedliche Vorderreifen. Ich dachte, es wird besser, doch dann stürzte ich. Ich weiß nicht, ob ich mich in falscher Sicherheit wähnte."

"Wir fanden leider keine richtige Lösung für die Probleme mit dem Grip am Hinterrad. Das ist mein größtes Problem", erklärt Redding. "Die Rundenzeit wurde besser. Da die Sessions so schnell vorbei waren, konnten wir keinen Longrun fahren. Wir mussten die Qualifying-Reifen testen. Die beiden Stürze kosteten wertvolle Zeit. Es war ein kurzer Tag. Wir lernten ein paar Dinge, doch der Schritt war nicht groß genug."

Hat BMW zu spät mit der Saisonvorbereitung begonnen?

"Am Kurvenausgang fehlt mir Haftung in Schräglage", schildert der BMW-Werkspilot. "Ich wünsche mir, dass der Motor etwas sanfter anspricht. Der Rest ist nicht übel. Beim Bremsen und am Kurveneingang ist das Motorrad gut. Wir können uns noch im Kurvenscheitel verbessern, doch das ist im Moment nicht das größte Problem."

Scott Redding klagt über zu wenig Grip am Hinterrad Foto: BMW Motorrad

BMW nahm die Testarbeit in diesem Jahr erst im März auf, während die Konkurrenz im Februar und teilweise bereits im Januar testete. War das ein Fehler? "Wir haben richtig agiert", verteidigt Redding die BMW-Strategie.

"Ende des vergangenen Jahres testeten wir bereits und dann hatte das Team drei Monate lang Zeit, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Wir haben auf die richtige Strategie gesetzt", so Redding.

BMW-Markenkollege Loris Baz fährt in die Top 5

Die Rundenzeiten von Markenkollege Loris Baz machen BMW Mut. "Es war interessant und hat mich ziemlich überrascht. Doch er hing oft am Heck eines anderen Fahrers", stellt Redding fest und fügt hinzu: "Ich weiß, dass das mit diesem Motorrad einen Unterschied ausmacht. Natürlich muss man die Rundenzeit erst einmal fahren. Ich will seine Leistung nicht schmälern."

"Es war beeindruckend, denn ich habe das Gefühl, bereits am Limit zu sein und er konnte sich deutlich verbessern. Doch es ist ein Unterschied, ob man eine schnelle Runde oder viele schnelle Runden fahren kann", bemerkt Redding.

Loris Baz behauptete sich am Dienstag auf Position fünf Foto: BMW Motorrad

"Stimmt man das Motorrad für eine schnelle Runde oder für 20 konstante Runden ab? Normalerweise bin ich auf eine Renndistanz immer ziemlich konstant. Es wäre spannend gewesen, zu überprüfen, wie schnell ich bin", trauert Redding dem verpassten Longrun hinterher.

Sind die höheren Temperaturen eine Hilfe für BMW?

Am Wochenende ändern sich die Bedingungen in Aragon. Während es beim Test teilweise winterlich kalt war, werden am Wochenende Temperaturen über 20°C erwartet. "Ich fuhr dieses Motorrad noch nie bei höheren Temperaturen. Es ist neu für mich. Es könnte komplett anders aussehen am Freitag. Wir müssen uns anpassen. Hoffentlich ist es eine Hilfe", kommentiert Redding.

Und was nimmt sich der Brite für das erste Renn-Wochenende mit der BMW M1000RR vor? "Vor dem Test hätte ich gesagt, dass ich mit einem Top-6-Ergebnis im Rennen happy bin. Daran halte ich fest, aber es wird etwas schwieriger als erwartet. Wir müssen es probieren", zeigt sich Redding kämpferisch.

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.