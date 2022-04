"Die Aufregung ist relativ gering" - Lennox Lehmann vor WM-Debüt ganz cool IDM-Champion Lennox Lehmann setzt sich beim finalen Test in Aragon stark in Szene und geht gut vorbereitet in seine erste Supersport-300-WM

Autor: Sebastian Fränzschky Mit Platz zehn beim finalen Test vor dem Saisonstart der Supersport-300-WM in Aragon hat Lennox Lehmann einen sehr starken Eindruck hinterlassen. Der IDM-Champion der beiden zurückliegenden Jahre startet in diesem Jahr für das sächsische Freudenberg-Team mit einer KTM RC390. Nur etwas mehr als eine Sekunde fehlte Lehmann am Dienstag auf die Bestzeit von Victor Steeman (Kawasaki). "Wir gehen ganz entspannt in die Saison. Ich habe keinen Druck. Deshalb ist die Aufregung relativ gering", erklärt Lehmann im Fahrerlager von Aragon im Gespräch mit 'Motorsport.com'. "Der Test war okay. Wir haben beim Fahrwerk viel ausprobiert und sind auf einem guten Weg. Wir sind bereit für die Freien Trainings, die Superpole und die Rennen", kommentiert der junge Dresdner und nennt sein Ziel für das Wochenende: "Punkte sollten immer das Ziel sein. Für mich am wichtigsten ist es, zuerst einmal die Superpole gut hinzubekommen. Dann ist alles möglich." Lennox Lehmann strebt beim WM-Saisonauftakt Punkte an Foto: Team Freudenberg Die KTM RC390 kennt Lehmann bereits aus der IDM. Technisch gibt es keine Unterschiede. "Es ist das gleiche Motorrad wie in den beiden zurückliegenden Jahren in der IDM", bestätigt der Pilot des Freudenberg-Teams. "Das Feld ist ziemlich ausgeglichen. Die KTM ist ein bisschen schwieriger zu fahren als die Kawasaki und die Yamaha. Aber ich denke, dass wir das gut hinbekommen und mit der KTM genau so konkurrenzfähig sein können wie die anderen Teams mit anderen Motorrädern", schildert Lehmann. Lennox Lehmann kann auf die große Erfahrung des Freudenberg-Teams zurückgreifen Foto: Team Freudenberg Eine große Hilfe in der Supersport-300-WM ist die Erfahrung von Freudenberg. Das Team ist seit einigen Jahren in der kleinsten Klasse vertreten und konnte bereits einige Erfolge feiern. "Die Erfahrung des Teams ist eine große Hilfe. Wir können auf die Daten der vergangenen Jahre zurückgreifen. Somit haben wir auf allen Strecken eine gute Basis", bemerkt Lehmann. Im Feld der Supersport-300-WM ist Lennox Lehmann nicht der einzige deutsche Fixstarter. Auch Dirk Geiger tritt in der hart umkämpften Kategorie an und pilotiert eine Kawasaki Ninja 400. Beim Test landete Geiger mit 1,487 Sekunden Rückstand auf der 16. Position. Die Rennen der Supersport-300-WM werden bei ServusTV im Stream gezeigt (zur TV-Übersicht). Mit Bildmaterial von Team Freudenberg.