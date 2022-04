Supersport-300-WM in Assen: Lennox Lehmann stürzt erneut in der Superpole

Deja-vu in Assen: Lennox Lehmann kam auch in der Superpoles des zweiten Renn-Wochenendes der laufenden Saison in der Supersport-300-WM zu Sturz. Bereits in Aragon erschwerte sich der 16 Jahre alte Dresdner die Ausgangslage für die beiden Rennen durch einen Sturz im Qualifying.

Wie in Aragon muss Lennox Lehmann von Startplatz 25 aus der neunten Reihe in die beiden Rennen starten. In der Superpole wurde der Freudenberg-Pilot mit 3,389 Rückstand gewertet.

Beim Auftakt-Wochenende in Aragon demonstrierte Lennox Lehmann seine Zweikampfstärke und stürmte in beiden Rennen durch das Feld. Der IDM-Champion holte zwei dritte Plätze und reiste als WM-Dritter nach Assen.

Landsmann Dirk Geiger (Kawasaki) zeigte in der Superpole eine starke Vorstellung. Der Deutsche fuhr die sechstschnellste Zeit und steht damit in beiden Rennen in Reihe zwei. Die Pole ging an den Lokalmatador Victor Steeman (Kawasaki).

Mit Bildmaterial von Team Freudenberg.