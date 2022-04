Supersport-300-WM: Lennox Lehmann von Startplatz 25 aufs Podium!

IDM-Champion Lennox Lehmann konnte sich beim ersten Saisonrennen der Supersport-300-WM stark in Szene setzen. Nach einem verpatzten Qualifying, in dem er nach einem Sturz nur auf der 25. Position landete, zeigte Lehmann ein kampfstarkes Rennen.

Der 16 Jahre alte Dresdner kämpfte in einer neun Fahrer starken Verfolgergruppe um Platz drei. Sieger Marc Garcia (Yamaha) setzte sich zeitig ab. Platz zwei ging an Yamaha-Markenkollege Alvaro Diaz.

Vom Start weg hielt Lehmann stark in die Zweikämpfe und machte bereits in der ersten Runde elf Positionen gut. Der deutsche Hoffnungsträger ging als Dritter in die letzte Runde. Lehmann setzte sich in der Gruppe durch und holte für die sächsische Freudenberg-Mannschaft das Podium.

Landsmann Dirk Geiger ging von Startplatz acht ins Rennen und kam auf der 17. Position außerhalb der Punkte ins Ziel.

Mit Bildmaterial von Team Freudenberg.