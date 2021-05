TCR Germany: Mit 17 Startern in die sechste Saison

Die TCR Germany ist startklar, die sechste Saison der Tourenwagenserie kann kommen: Hyundai, Honda, Cupra, Opel, Audi und VW sorgen für Markenvielfalt - und die Herausforderer wollen die Dominanz von Hyundai brechen, nachdem die Südkoreaner in den vergangenen zwei Jahren den Meister gestellt hatten.

Bekannte Fahrer wie Luca Engstler kehren in die TCR Germany zurück, dazu sind Neuzugänge aus Litauen, Österreich und Deutschland dabei. Zudem bietet die TCR Germany erstmals eine Trophy-Wertung für ambitionierte Gentleman-Fahrer.

"Die ADAC TCR Germany steht nun schon in der sechsten Saison für Tourenwagensport, wie er sein sollte: hart aber fair und das mit einen interessanten und abwechslungsreichen Feld mit sechs verschiedenen Marken. Fünf Teams starten in diesem Jahr erstmals in eine komplette Saison in der Serie, wir freuen uns auf spannende und ausgeglichene Rennen", sagt ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk.

Gleich vier Fahrer und Tourenwagen von zwei Marken schickt das Team Wimmer ins Rennen. 2020 waren die Österreicher in Hockenheim und auf dem Red-Bull-Ring als Gäste dabei - nun greift das Team mit drei Cupras und einem Audi an.

Audi-Fahrer Peter groß und die beiden Cupra-Piloten Christian Voithofer und Günter Benninger werden in der Trophy-Wertung geführt, mit dem Italiener Eric Scalvini hat Wimmer zudem einen Fahrer mit einem Cupra für die Gesamtwertung im Rennen.

Opel kehrt in die TCR Germany zurück Foto: Motorsport Images Lubner bringt mit seinem Fahrer Philipp Regensperger den Opel Astra TCR zurück in die TCR Germany.

Marcel Fugel kehrt ebenfalls zurück: Der Champion der Junior-Challenge startet erneut im Honda Civic TCR. Sein Bruder Dominik, im Vorjahr Meisterschaftsdritter, hat sich kurzfristig ebenfalls für einen Start in der TCR Germany entschieden und wird nicht wie geplant im ADAC GT Masters starten

Geballte Hyundai-Power schickt derweil Engstler ins Rennen. Luca Engstler, Vizemeister der Saison 2018 und mittlerweile in der WTCR aktiv, wird die komplette Saison in der deutschen Serie absolvieren und hat "noch eine Rechnung offen". Nico Gruber, 2020 bereits Rennsieger, ist ebenfalls für Engstler dabei.

Dazu kommen zwei Neuzugänge: Martin Andersen und Routinier Roland Hertner, der ebenfalls in der Trophy-Wertung angreifen wird. Auf den VW Golf GTI TCR setzen Szymon Ladniak und Rene Kircher. Albert Legutko ist erneut im Honda Civic TCR unterwegs.

Motorsportfans können sich auf 350 PS starke Tourenwagen freuen, die mit Einheitsreifen aus dem Hause Yokohama fahren werden. Auch die Junior-Challenge wird in diesem Jahr erneut ausgefahren. Der Sieger dieser Nachwuchswertung erhält am Saisonende einen neuen Honda Civic.

Startliste der ADAC TCR Germany 2021:

5 - Peter Groß - Österreich - Wimmer - Audi

6 - Eric Scalvini - Italien - Wimmer - Cupra

8 - Luca Engstler - Deutschland - Engstler - Hyundai

9 - Roland Hertner - Deutschland - Engstler - Hyundai

17 - Albert Legutko - Polen - Albert Legutko - Honda

19 - Martin Andersen - Dänemark - Engstler - Hyundai

21 Szymon Ladniak - Polen - JP - VW

22 - Robin Jahr - Deutschland - ROJA - Hyundai

27 - Jonas Karklys - Litauen - NordPass - Hyundai

33 - Philipp Regensperger - Deutschland - Lubner - Opel

34 - Patrick Sing -Deutschland - RaceSing - Hyundai

55 - Marcel Fugel - Deutschland - ADAC Sachsen - Honda

56 - Günter Benninger - Österreich - Wimmer - Cupra

80 - Rene Kircher - Deutschland - Oettinger - VW

88 - Dominik Fugel - Deutschland - ADAC Sachsen - Honda

97 - Nico Gruber - Österreich - Engstler - Hyundai

99 - Christian Voithofer - Österreich - Wimmer - Cupra

Termine TCR Germany 2021:

14.05. - 16.05.2021 Oschersleben

11.06. - 13.06.2021 Red-Bull-Ring

06.08. - 08.08.2021 Nürburgring

10.09. - 12.09.2021 Lausitzring

17.09. - 19.09.2021 Hockenheimring

01.10. - 03.10.2021 Sachsenring

22.10. - 24.10.2021 Hockenheimring

