Alex Fontana, der für den letzten Saisonlauf der chinesischen Meisterschaft ins Cockpit des offiziellen KIA K3 2.0 Turbo zurückkehrte, profitierte von der Regel der umgekehrten Startaufstellung in Rennen 1, wodurch er am Samstag aus der zweiten Reihe ins Rennen gehen konnte.

Im Rennen, das nach einem Unfall in der ersten Runde vorübergehend unterbrochen werden musste, übernahm er schon früh die Führung, die er bis ins Ziel nicht mehr abgab. Es war sein fünfter Sieg in der CTCC.

Alex Fontana célèbre le titre de KIA

Im zweiten Rennen verpasste er mit Rang vier einen weiteren Podiumsplatz nur knapp. Nichtsdestotrotz sicherte sich das offizielle KIA-Team dadurch den zweiten Team-Titel in Folge in der chinesischen Serie.

Für Alex Fontana war das ein weiterer asiatischer Erfolg, nachdem er bereits im vergangenen Oktober gemeinsam mit Teamkollege Chris Chia den Titel in der GT4-Klasse der China GT Championship mit einem Mercedes-AMG GT4 von Phantom Pro Racing gewonnen hatte.

"Im Motorsports wird oft gesagt, dass siegen schwierig ist, die Bestätigung des Triumphs allerdings noch viel mehr", kommentierte Alex Fontana. "Wenn das wirklich der Fall ist, können wir mit dem Gewinn des Konstrukteur-Titels in der CTCC 2019 noch zufriedener sein als im letzten Jahr."

"Ich freue mich sehr, meinen Beitrag zu einem weiteren Titelgewinn von KIA Motors geleistet zu haben – in einer Serie, in der die Konkurrenz sowohl im technischen als auch im fahrerischen Bereich ausserordentlich stark ist. Der K3 gehört zu den Rennwagen, die ich am meisten liebe. Immerhin kenne ich ihn seit dem Debüt 2016, und ich konnte seine gesamte Entwicklung von Anfang an mitverfolgen.“

"Es macht mich stolz, die Marke KIA an der Spitze der Hierarchie zu sehen, denn mein erster Sieg auf dem Stadtkurs in Wuhan war etwas ganz Besonderes. Ich gratuliere dem gesamten Team zu seiner hervorragenden Arbeit und freue mich auf das nächste Jahr."