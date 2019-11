De Silvestro verabschiedet sich von den Supercars

Simona de Silvestro war bestrebt, ihr Abenteuer in Australien nach drei intensiven Jahren mit Kelly Racing mit einem starken letzten Rennwochenende abzuschliessen. Im ersten Qualifying stellte die gebürtige Thunerin ihren Nissan auf Startplatz 20, konnte im Rennen allerdings nur gerade eine Position gutmachen und überquerte die Ziellinie als Neunzehnte.

Im zweiten Qualifying lief es für die Schweizerin nicht besser: Diesmal stand am Ende Platz 22 zu Buche. Immerhin konnte sie im Verlaufe des zweiten Rennens einige Positionen gutmachen und kam bei ihrem vorerst letzten Rennen bei den Supercars auf Position 18 ins Ziel.

Simona de Silvestro, Nissan Motorsport Nissan Photo de: Dirk Klynsmith / Motorsport Images

"In gewisser Weise bin ich froh, dass die Saison vorbei ist, denn die Ergebnisse entsprachen nicht unseren Erwartungen", kommentierte Simona de Silvestro. "Aber andererseits bin ich natürlich traurig, die Meisterschaft zu verlassen.“

"Die letzten Runden, als ich wirklich realisierte, dass meine Karriere bei den Supercars zu Ende geht, waren sehr emotional. Ich hatte meine Höhen und Tiefen, aber ich werde viele gute Erinnerungen mitnehmen. Hier Rennen zu fahren, war eine aussergewöhnliche Erfahrung und ich hoffe, dass ich in guter Erinnerungen bleiben werde. Und wer weiss, vielleicht komme ich eines Tages zurück.“

Simona de Silvestro belegt in der Gesamtwertung Schlussrang 19 – ihre beste Platzierung in den drei Jahren in dieser Kategorie. Sie konnte in diesem Jahr mit einem 7. Platz in Pukehoke auch ihr bestes Rennergebnis Down Under erzielen.

Der Neuseeländer Scott McLaughlin (Ford) hatte sich bereits vor dem Finale in Newcastle seinen zweiten Titel sichern können. Sein Landsmann Shane van Gisbergen (Holden) gewann das erste Rennen, wodurch er sich den Vize-Meister-Titel sicherte. Jamie Whincup, der Teamkollege von van Gisbergen und siebenfacher Meister, gewann am Sonntag das letzte Rennen der Saison 2019.