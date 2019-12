Die Coppa delle Alpi erreicht am Freitag St. Moritz

Die Coppa delle Alpi, die von 1000 Miglia srl organisiert wird, umfasst rund hundert Autos der Gruppen 1 bis 6, die bis 1976 gebaut wurden. Sie legen die durch herrliche Landschaften führende Strecke in vier Etappen zurück.

Das Feld machte sich am Mittwoch, dem 4. Dezember, in Brescia auf die erste Etappe zum Gardasee mit Ankunft in Bressanone. Auf der zweiten Etappe verlassen die Teilnehmer heute Donnerstag nach einer Fahrt durch das Herz der Dolomiten und über den Brennerpass Italien und erreichen Österreich. Nach einem Abstecher nach Innsbruck beschliessen sie ihre Fahrt in Seefeld im Tirol.

Nicht weniger als vier Länder werden morgen Freitag besucht: Nach dem Start in Österreich werden die Fahrzeuge zunächst Deutschland und danach erneut Italien besuchen, ehe sie schlussendlich in St. Moritz ankommen.

Am Samstag, dem 7. Dezember, geht es von St. Moritz nach Italien, wo die Ausgabe 2019 in Ponte di Legno abgeschlossen wird. Vor der spektakulären Kulisse des Presena-Gletschers auf 2.585 Metern Höhe im Naturpark Adamello Brenta findet schlussendlich die Preisverleihung statt.