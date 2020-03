Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie fährt acht weitere Rennen

Die "Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie" startet durch, nachdem sich die VLN dazu entschlossen hat, in der Saison 2020 acht weitere Termine auf das Auftaktrennen folgen zu lassen.

Anfangs noch als Ersatz für die aufgrund der Situation rund um das Coronavirus abgesagten Rennen in der Grünen Hölle angedacht, erwächst nun eine digitale Rennserie, die in Zukunft für noch mehr packenden Motorsport und gute Unterhaltung sorgen soll.

"Den Saisonauftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie aus bekannten Gründen in die virtuelle Welt zu verlagern, war die richtige Entscheidung. Wir sind von der Resonanz absolut überwältigt", sagt Christian Stephani, der Geschäftsführer der VLN VV GmbH & Co. KG.

"Kumuliert mehr als 200.000 Videoabrufe in den Livestreams und Clips auf unterschiedlichen Kanälen untermauern die vielen positiven Rückmeldungen. Das Coronavirus hält die Welt in Schach. Jedoch stecken wir gerade jetzt nicht zurück, sondern sehen die vorherrschende Krise auch als Chance, unsere Präsenz im virtuellen Segment zu stärken. Unser Ziel ist, neben der realen Nürburgring Langstrecken-Serie dauerhaft ein digitales Gegenstück zu etablieren."

In der GT3-Klasse treffen Profis aus beiden Welten aufeinander

Eine wohldurchdachte Regeländerung gegenüber der Auftaktveranstaltung soll in der Königsklasse SP9 (GT3-Fahrzeuge) die Spannung deutlich erhöhen. Künftig muss ein Team mindestens einen Rennfahrer aus dem realen Motorsport an Bord haben. Dieser übernimmt das Cockpit im Qualifying und muss auch den Start fahren.

"Es ist so an den Teams, eine möglichst erfolgsversprechende Kombination an den Start zu bringen", erklärt Stephani. "Und die langjährigen VLN-Fans können gerade in der spannenden Startphase mit den bekannten Nordschleifen-Stars mitfiebern. Beide Welten verschmelzen so noch mehr zu einer Einheit."

Einzigartiger Qualifikationsmodus kann für Überraschungen sorgen

Der Breitensporthintergrund, der die Nürburgring-Serie seit vielen Jahren auszeichnet, spiegelt sich auch in der digitalen Meisterschaft wider. In den Klassen Cup 2 (Porsche 911 GT3 Cup), Cup 3 (Cayman GT4 Trophy) und TCR treten Profis gegen Amateure an. Über einen Event-Qualifikationsmodus können sich im Vorfeld bis zu neun Teams in jeder Klasse eine Startplatzgarantie sichern.

Ab dem dritten Rennen sind die drei Bestplatzierten aus der vorangegangenen Veranstaltung automatisch qualifiziert, wodurch noch sechs Plätze über die Event-Qualifikation vergeben werden. Die weiteren Startplätze werden per Wildcard zugeteilt.

Der Breitensport-Charakter soll auch im Virtuellen erhalten bleiben Foto: Nürburgring Langstrecken-Serie

Zum Einsatz kommt auch bei den acht weiteren Rennen die Rennsimulation iRacing, die maximal 60 Fahrzeuge im Rennen zulässt. "Ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld wie im echten Leben ist auch für die Digitale Nürburgring Langstrecken-Serie von elementarer Bedeutung", erklärt Ex-Rennprofi Marc Hennerici, der für die technische Umsetzung der Digitalen Nürburgring Langstrecken-Serie verantwortlich ist.

"Der Kampf David gegen Goliath soll auch bei den virtuellen Rennen ein Thema sein. Das offene Qualifying wirklich für Jedermann ist dabei ein absolutes Novum in der Simracing-Szene."

Renndauer auf drei Stunden angesetzt

Computer-Simulationen bilden die Wirklichkeit heutzutage sehr realitätsnah ab. Dennoch gibt es Unterschiede zwischen beiden Welten, vor allem auch in der Wahrnehmung. "Während man sich als Zuschauer bei einem realen Rennen an der Rennstrecke frei bewegen kann, ist man bei einem virtuellen Rennen an den Bildschirm gebunden", sagt Hennerici. "Um das Format zu straffen, haben wir uns dazu entschieden, die Renndistanz auf drei Stunden festzulegen."

Terminkalender 2020

21.03.2020 - Rennen 1

04.04.2020 - Rennen 2

18.04.2020 - Rennen 3

02.05.2020 - Rennen 4

30.05.2020 - Rennen 5

13.06.2020 - Rennen 6

15.08.2020 - Rennen 7

17.10.2020 - Rennen 8

14.11.2020 - Rennen 9

