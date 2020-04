Neuer VLN-Kalender 2020: Auftakt 27. Juni - Finale Ende November

Die VLN hat die Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie in diesem Jahr neu terminiert. Nachdem die ersten drei Rennen der Serie wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden mussten, wurde zusammen mit dem Nürburgring ein neuer Terminkalender für das Jahr erarbeitet. Geplant sind acht Rennen.

Der Saisonstart ist auf den 27. Juni 2020 angesetzt. Ein Novum in der Geschichte der Serie ist eine Doppelveranstaltung am 11. und 12. Juli. Das Saisonfinale findet am 21. November 2020 statt.

"Natürlich kann heute noch niemand sagen, ob wir im Juni wieder Rennen fahren werden", sagt Christian Stephani, VLN-Geschäftsführer. "Uns ist es wichtig, den Teilnehmern eine Perspektive für die Zeit nach dem Verbot öffentlicher Veranstaltungen zu schaffen, auch wenn sicherlich zu Beginn mit Einschränkungen zu rechnen sein wird."

"Sofern nötig, werden wir die Veranstaltungen auch ohne Zuschauer durchführen. Damit wollen wir auch unserer Verantwortung gegenüber den Teams gerecht werden, deren wirtschaftliche Situation unmittelbar mit dem Stattfinden von Rennveranstaltungen verknüpft ist. Wir setzen den vorläufigen Terminkalender auf acht Rennen an. Dazu müssen wir Kompromisse, wie etwa die Doppelveranstaltung im Juli oder das Finale im späten November, eingehen. Das ist nicht optimal, aber im Moment einfach alternativlos", so Stephani weiter.

Auch wenn nun ein vorläufiger Terminkalender 2020 steht, wird die politische Situation weiterhin beobachtet. "Wir bleiben weiterhin mit allen verantwortlichen Stellen und dem Nürburgring im engen Austausch", sagt Stephani. "Sollte sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, den Teams einen zusätzlichen Termin anbieten zu können, werden wir dies prüfen."

VLN-Kalender 2020:

27.06. - Rennen 1 (4h)

11.07. - Rennen 2 (4h)

12.07. - Rennen 3 (4h)*

01.08. - Rennen 4 (4h)

29.08. - Rennen 5 (6h)

24.10. - Rennen 6 (4h)

07.11. - Rennen 7 (4h)*

21.11. - Rennen 8 (4h)*

*Neuer Termin

Mit Bildmaterial von VLN.