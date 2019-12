VLN bekommt 2020 neuen Namen: Nürburgring Langstrecken-Serie

Ein neuer Name, die gleichen Tugenden: Die VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring startet 2020 mit einem neuen Markenauftritt durch. Das Nordschleifen-Championat gibt ab dem kommenden Jahr unter dem Namen "Nürburgring Langstrecken-Serie" Vollgas. Die Organisation dahinter bleibt die VLN.

"Der Nürburgring ist laut einer Marktforschung 95 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ein Begriff und eine sehr starke Marke, die nur wir in dieser Form zukünftig auch in unserem Namen nutzen dürfen", erklärt Christian Stephani, der ab dem 1. Januar 2020 die Geschäftsführung der VLN VV GmbH & Co. KG übernimmt.

"Das stärkt unseren Status als einzige echte Nürburgring-Serie, die ihre Rennen ausschließlich in der Grünen Hölle austrägt. Mit der Wortmarke Nürburgring im Logo ist die sportliche Heimat der Rennserie auf den ersten Blick erkennbar", so Stephani.

Der Markenauftritt wird zu Beginn der neuen Saison nun Schritt für Schritt umgestellt. Das neue Serienlogo beinhaltet die original Wortmarke "Nürburgring". Die Visualisierung enthält als zentrales Element den weltweit bekannten Streckenabschnitt "Caracciola-Karussell" und nimmt daneben deutliche Anleihen an das traditionelle VLN-Logo.

"Ich bin davon überzeugt, dass uns der neue Markenauftritt vor allem im Marketing der Serie eine große Hilfe sein wird", sagt Stephani.

Ralph-Gerald Schlüter, Geschäftsführer der VLN OHG, begrüßt den neuen Markenauftritt der Serie, die 1977 gegründet wurde und seitdem unverändert von der VLN organisiert wird, ebenfalls ausdrücklich: "Für Fans und Teilnehmer ist die wichtigste Botschaft, dass wir an den Tugenden der Langstreckenmeisterschaft festhalten werden."

"Die OHG und die VV GmbH arbeiten mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen Hand in Hand daran, die Serie für die Zukunft bestmöglich aufzustellen, ohne dabei die große und lange Tradition außer Acht zu lassen", so Schlüter.

Noch bis zum 8. Dezember präsentiert sich die VLN auf der Essen Motor Show, dem PS-Festival für Auto- und Tuningfans in Halle 5. Der Saisonauftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie findet am 21. März 2020 statt.

Mit Bildmaterial von Nürburgring Langstrecken-Serie.