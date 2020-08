VLN/NLS-BoP 2020: Massive Änderungen vor 6h-Rennen

Im Vorfeld des 6-Stunden-Ruhr-Pokal-Rennens der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS, vormals VLN) wird nochmal kräftig an der Balance of Performance (BoP) gedreht. Doch auch einen Tag vor dem Rennen gibt es noch überraschend viele "TBAs", die am Samstagmorgen noch gefüllt werden müssen.

Die größten Profiteure der Regelungen sind Audi und Porsche, die größere Luftmengenbegrenzer verbauen dürfen. Auch der BMW M6 GT3 erhält noch eine neue Einstufung, die erst am Samstagmorgen publiziert werden wird.

Informationen von 'Motorsport.com' zufolge ist das die Reaktion auf die starke Leistung des Ferrari 488 GT3 bei den ersten drei Läufen der Saison. Ein Sieg bei VLN/NLS3 ging octane126 nur aufgrund einer Disqualifikation wegen einer Lappalie beim Reifen durch die Lappen. Die Berufung des Teams wurde am Mittwochabend abgeschmettert.

Die Einstufung des neuen Glickenhaus 004C ist ebenfalls noch nicht final. Das wird sie auch während des Rennens nicht sein. Es ist im Bereich des Möglichen, dass der Bolide während des Rennens an die Box kommen und den Luftmengenbegrenzer tauschen muss. Dass das Fahrzeug am Freitag Feuer fing, half beim Sammeln von Daten auch nicht unbedingt weiter.

Der Ferrari selbst bleibt unangetastet, doch die Konkurrenz bekommt mehr Leistung. Mittlerweile hat der Technikausschuss des ADAC Nordrhein auch klammheimlich die Leistungsreduktion vom Saisonbeginn 2019 rückgängig gemacht. Die GT3-Boliden leisten nach langsamer Anhebung der Leistung über die vergangenen 15 Monate alle mittlerweile wieder weit jenseits von 500 PS.

Einstufungen der Fahrzeuge in SP9 und SPX

In Klammern Änderungen gegenüber VLN/NLS4

Fahrzeug Gewicht Max. Ladedruck Restriktor Max. Leistung Rollen-Prüfstand Tank Audi R8 LMS 1.290 kg - 2x38,5 mm (+2x0,5) 515 PS (+5) 112 l BMW M6 GT3 TBA (vorher 1.335 kg) TBA (vorher 1,715 bar) 2x33,0 mm TBA (vorher 513 PS) 116 l Ferrari 488 GT3 1.310 kg 1,490 bar 2x33,1 mm 529 PS 114 l Lamborghini Huracan GT3 1.290 kg - 2x38,0 mm 510 PS 115 l Mercedes-AMG GT3 1.355 kg - 2x33,0 mm 532 PS 118 l Porsche 911 GT3 R 1.325 kg - 2x34,0 mm (+2x0,7) 528 PS (+2) 110 l SCG 004C TBA - 2x32,0 mm TBA 118 l

