Vorschau VLN/NLS2: Gute Prognosen für den verspäteten Auftakt

Nachdem Schneefall den Saisonauftakt der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS, vormals VLN) vor drei Wochen unmöglich machte, stimmen die Prognosen - nicht nur in Sachen Wetter - für das 45. DMV 4-Stunden-Rennen alle Beteiligten positiv. Nun geht es endlich rund, Fahrer und Teams von 147 Fahrzeugen (zur Teilnehmerliste!) sind heiß auf den ersten Ritt durch die Grüne Hölle.

Die meisten Fahrzeuge tummeln sich in der GT3-Klasse SP9. 20 Boliden von Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche kämpfen um den Tagessieg. Vor allem das Feld der Sterne ist dabei aber arg gerupft. Aufgrund parallel stattfindender Veranstaltungen ist lediglich ein Mercedes-AMG GT3 am Start, das Am-Auto von GetSpeed mit Moritz Kranz und Janine Shoffner.

Neu am Start sind im Vergleich zum Auftaktrennen Michele Beretta und Nicki Thiim, die einen zweiten Audi R8 LMS für Phoenix pilotieren. Ebenfalls 2021 von dem Team aus Meuspath eingesetzt: Der Wochenspiegel-Ferrari. Georg Weiss, Daniel Keilwitz und Jochen Krumbach feiern unter der Bewerbung ihr Comeback auf der Nordschleife.

Neu in der GT3-Klasse der NLS ist auch CP Racing, das Team rund um den US-Amerikaner Charles Putman und Joe Foster. In Abwesenheit seines angestammten HRT-Teams bestreitet Nordschleifen-Spezialist Adam Christodoulou einen Gaststart für die Debütanten.

Viele schnelle Damen am Start

Schnelle Damen bereichern das Teilnehmerfeld der NLS, allen voran das Team Giti Tire. Carrie Schreiner und Celia Martin starten unter dem Motto "Girls Only" im Audi R8 LMS GT4. Ihre designierten Teamkolleginnen für das 24h-Rennen, Pippa Mann und Christina Nielsen greifen in der Klasse VT2 ins Volant des BMW 330i von Sorg, um die Bedingungen für das Nordschleife-Permit A zu erfüllen.

Fabienne Wohlwend ist eine von zahlreichen Damen im Feld Foto: ACI Sport

Für Four Motors pilotiert Simona De Silvestro einen Porsche Cayman GT4 in der Klasse der Alternativen Treibstoffe. Im Hyundai i30 N von Roja Motorsport ist die Schwedin Jessica Bäckman mit von der Partie, und Fabienne Wohlwend startet für Adrenalin in der VT2. Sophia Gachot ist für Familia Racing in einem seriennahen Porsche Cayman in der V5 dabei.

Zu einem Duell zweier Teams mit weiblicher Beteiligung kommt es in der SP3T. Michelle Halder tritt mit ihrem SEAT Cupra unter anderem gegen Jasmin Preisig im VW Golf GTi TCR von Max Kruse Racing an.

Den Aufstieg von der Leistungsprüfung RCN in den echten Rennsport bei der NLS wagt Katharina Lippka. Die Bankkauffrau aus Neuss startet mit einem BMW 325i in der Klasse SP4. Hinzu kommt Janine Shoffner in der SP9.

Sein Comeback in der Grünen Hölle feiert Matthias Malmedie. Der in Köln lebende Moderator war bereits in den frühen Jahren des Jahrtausends auf der Nordschleife unterwegs. Seit 2007 moderiert er das Magazin Grip bei RTL II, das er maßgeblich mitentwickelt hat. Das Rennen nimmt er zusammen mit Markus Flasch und Jörg Weidinger im BMW M2 CS Racing von Adrenalin in Angriff.

Stark besetzte Cup-Klassen

19 Fahrzeuge findet sich in der vorläufigen Teilnehmerliste in der Cup3. Steter Tropfen höhlt den Stein - im sechsten Jahr der Cayman-GT4-Trophy und passend zum 25-jährigen Jubiläum von Manthey Racing aus Meuspath, feiert die Klasse ein Rekordstarterfeld.

Stark besetzt sind zudem die beiden Produktionswagen-Klassen VT2 (18 Fahrzeuge) und V4 (16 Fahrzeuge). Mit zwölf M2 CS Racing ist auch der gleichnamige Cup von BMW in seinem Debütjahr gut besetzt. Und auch sieben Fahrzeuge in der KTM-X-Bow-Klasse CupX können sich sehen lassen.

Das 45. DMV 4-Stunden-Rennen startet am Samstagmittag pünktlich um 12 Uhr über die Distanz von vier Stunden. Zuvor werden im Zeittraining von 08:30 bis 10:00 Uhr die Positionen in der Startaufstellung ausgefahren. Der Livestream bei 'Motorsport-Total.com' startet ab 8:15 Uhr.

