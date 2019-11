Infos WEC Schanghai 2019: Livestream, Live-TV, Zeitplan, Starterliste

Auf den ersten Blick gibt der dritte Lauf der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2019/20 ein eher tristes Bild ab: Die Renndistanz wurde auf vier Stunden verkürzt, einen Gaststart gibt es diesmal nur in der GTE Am und generell heißt es für Schanghai: Früh aufstehen.

Allerdings gibt es auch positive Aspekte: Toyota wird angesichts der heftigen Einbremsung (s.u.) wohl erstmals in diesem Jahr schlagbar sein. Schanghai war im Vorjahr diejenige Strecke, auf der die privaten LMP1-Teams am dichtesten an die TS050 Hybrid herankamen.

Und das TV-Programm lockt gleich mit einer doppelten kostenlosen Liveübertragung auf zwei verschiedenen deutschsprachigen Sendern.

Zeitplan WEC Schanghai 2019 (Alle Zeiten MEZ)

Wie beim Fuji-Rennen wird auch für das China-Gastspiel der WEC Frühaufstehen gefragt sein. Zwar befindet sich China eine Stunde näher als Japan an Europa, doch die Umstellung auf Winterzeit hat diese Stunde wieder ausgeglichen. So herrschen weiter sieben Stunden Unterschied.

Die gute Nachricht: Durch die Verkürzung des Rennens auf vier Stunden erfolgt der Start eine Stunde später als bisher. Nichtsdestotrotz ist Frühaufstehen angesagt: Start ist um 5 Uhr MEZ. Das Rahmenprogramm bildet der Porsche Carrera Cup Asia.

Freitag, 8. November

04:00 - 05:30 Uhr: 1. Freies Training

08:30 - 10:00 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 9. November

02:50 - 03:50 Uhr: 3. Freies Training

07:00 - 07:50 Uhr: Qualifying

Sonntag, 10. November

05:00 - 09:00 Uhr: Rennen

TV-Programm, Livestream und Live-Timing 4h Schanghai 2019

Für die Zuschauer im deutschsprachigen Raum gibt es eine nahezu paradiesische Situation an diesem Wochenende: Aufgrund der frühen Startzeit gibt es erstmals seit längerer Zeit wieder eine komplette Liveübertragung eines WEC-Rennens außerhalb von Le Mans im Free-TV. Eurosport überträgt das komplette Rennen am Sonntagmorgen in voller Länge.

Gleichzeitig überträgt Sport1 im Free-TV das Rennen bis 8 Uhr morgens live. Die letzte Stunde gibt es im üblichen kostenlosen Online-Livestream zu sehen.

Daneben locken zahlreiche Bezahl-Angebote vom Eurosport Player und Sport1+ mit deutschem Kommentar bis zu den internationalen Streams auf fiawec.com und Motorsport.tv. Im internationalen Angebot gibt es darüber hinaus das Qualifying am Samstag zu sehen.

Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Seite der FIA WEC zur Verfügung.

Samstag, 9. November

06:50 - 08:00 Uhr: Qualifying (WEC-Stream, Motorsport.tv)

Sonntag, 10. November

04:30 - 09:30 Uhr: Rennen in voller Länge (Eurosport, Sport1+, Sport1 Livestream, Motorsport.tv, WEC-Livestream, Eurosport Player)

04:55 - 08:00 Uhr: Die ersten drei Stunden (Sport1)

Starterliste 4 Stunden von Schanghai 2019

Klasse LMP1

# Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrzeug Motor 1 Rebellion Racing Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato Rebellion R13 Gibson 5 Team LNT Jordan King Ben Hanley Jegor Orudschew Ginetta G60-LT-P1 AER 6 Team LNT Charlie Robertson Michael Simpson Guy Smith Ginetta G60-LT-P1 AER 7 Toyota Gazoo Racing Mike Conway Kamui Kobayashi Jose-Maria Lopez Toyota TS050 Hybrid Toyota 8 Toyota Gazoo Racing Sebastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley Toyota TS050 Hybrid Toyota

Klasse LMP2

# Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrzeug Motor 22 United Autosports Phil Hanson Filipe Albuquerque Paul di Resta Oreca 07 Gibson 29 R. Team Nederland Frits van Eerd Giedo van der Garde Nyck de Vries Oreca 07 Gibson 33 High Class Racing Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach Oreca 07 Gibson 36 Signatech Alpine Elf Thomas Laurent Andre Negrao Pierre Ragues Alpine A470 Gibson 37 Jackie Chan DC R. Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens Oreca 07 Gibson 38 Jota Roberto Gonzales Antonio Felix da Costa Anthony Davidson Oreca 07 Gibson 42 Cool Racing Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny Oreca 07 Gibson 47 Cetilar Racing Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto Dallara P217 Gibson

Klasse LMGTE Pro

# Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrzeug 51 AF Corse James Calado Alessandro Pier Guidi - Ferrari 488 GTE Evo 71 AF Corse Davide Rigon Miguel Molina - Ferrari 488 GTE Evo 91 Porsche GT Team Gianmaria Bruni Richard Lietz - Porsche 911 RSR-19 92 Porsche GT Team Michael Christensen Kevin Estre - Porsche 911 RSR-19 95 Aston Martin Racing Marco Sörensen Nicki Thiim - Aston Martin Vantage AMR 97 Aston Martin Racing Alex Lynn Maxime Martin - Aston Martin Vantage AMR

Klasse LMGTE Am

# Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrzeug 54 AF Corse Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella Ferrari 488 GTE Evo 56 Team Project 1 Egidio Perfetti David H. Hansson Matteo Cairoli Porsche 911 RSR 57 Team Project 1 Ben Keating Larry ten Voorde Jeroen Bleekemolen Porsche 911 RSR 62 Red River Sport Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings Ferrari 488 GTE Evo 70 MR Racing Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino Ferrari 488 GTE Evo 77 Dempsey-Proton Racing Christan Ried Matt Campbell Riccardo Pera Porsche 911 RSR 78 Proton Competition Philippe Prette Louis Prette Vincent Abril Porsche 911 RSR 83 AF Corse Francois Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen Ferrari 488 GTE Evo 86 Gulf Racing Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker Porsche 911 RSR 88 Dempsey-Proton Racing Thomas Preining Will Bamber Angelo Negro Porsche 911 RSR 90 TF Sport Salih Yoluc Charles Eastwood Jonny Adam Aston Martin Vantage AMR 98 Aston Martin Racing Paul Dalla Lana Darren Turner Ross Gunn Aston Martin Vantage AMR

Erfolgsballast LMP1

# Team Fahrzeug Einbremsung 1 Rebellion Racing Rebellion R13 - Gibson 0,89 Sek./Runde 5 Team LNT Ginetta G60-LT-P1 - AER 0,65 Sek./Runde 6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1 - AER 0,00 Sek./Runde 7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid 2,74 Sek./Runde 8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid 2,74 Sek./Runde

Balance of Performance (BoP) GTE Pro

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Tank Aston Martin Vantage AMR 1.257 kg - 1,37-1,54 bar 98 l Ferrari 488 GTE Evo 1.280 kg - 1,42-1,73 bar 91 l Porsche 911 RSR - 19 1.254 kg 30,1 mm - 99 l

Balance of Performance (BoP) GTE Am

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Tank Aston Martin Vantage AMR 1.267 kg - 1,34-1,51 bar 95 l Ferrari 488 GTE Evo 1.290 kg - 1,38-1,69 bar 89 l Porsche 911 RSR 1.249 kg 30,2 mm - 98 l

Erfolgsballast GTE Am

# Team Fahrzeug Einbremsung 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo -20 kg 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR -20 kg 57 Team Project 1 Porsche 911 RSR -15 kg 62 Red River Sport Ferrari 488 GTE Evo -20 kg 70 MR Racing Ferrari 488 GTE Evo -10 kg 77 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR -20 kg 78 Proton Competition Porsche 911 RSR +/-0 kg 83 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo +20 kg 86 Gulf Racing Porsche 911 RSR -20 kg 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR -20 kg 90 TF Sport Aston Martin Vantage AMR +5 kg 98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR -10 kg

Wettervorhersage, Stand 06.11.

Schanghai liegt an der Grenze zwischen dem warmen, subtropischen Klima des südlichen Chinas und den kühleren, an die gemäßigte Klimazone angelehnten Temperaturen des Nordostens des Landes. So fallen die Temperaturen auch im November noch vergleichsweise mild aus, sofern keine kühlen Winde aus Sibirien einen Weg durch die Mandschurei weiter nach Süden finden.

Für das Wochenende ist aktuell strahlender Sonnenschein vorhergesagt - zumindest solange kein Smog die Sonne behindert. Die Vormittagstrainings könnten noch bei frischen Temperaturen von zehn Grad beginnen, danach wird es allerdings angenehm warm. Am Sonntag liegen die Höchstwerte sogar bei 20 Grad. Am Sonntag drohen einige kleinere Windböen aus südlicher Richtung.

Daten zum Shanghai International Circuit

Streckenlänge: 5,451 Kilometer

Kurven: 12-16 (je nach Zählweise)

Längste Gerade: 1.170 Meter

Eröffnung: 2004

Zuschauerkapazität: 200.000

WEC in Schanghai seit: 2012

Streckenrekord LMP1: Kamui Kobayashi (Toyota TS050 Hybrid, 2017, 1:42.526 Minuten)

Adresse: No.2000, Yining Rd., Jiading District, Shanghai 201814

Distanzrekord 6h: 195 Runden/1.062,95 Kilometer (2016 und 2017; Sieger s.u.)

Fakten zum Rennen

- Die bisherigen 6 Stunden von Schanghai weisen eine hohe Ankommerquote auf: Von den 206 seit 2012 gestarteten Teams sind lediglich 22 ausgeschieden. Das macht eine Ankommerquote von 89,3 Prozent

- 2018 standen gleich fünf ehemalige Formel-1-Fahrer auf dem Podium: Fernando Alonso, Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi, Witali Petrow und Jenson Button, der damals sein erstes FIA-Podium seit dem Großen Preis von Brasilien 2012 geholt hat

- Julien Canal ist der einzige Fahrer, der das WEC-Rennen in Schanghai in zwei unterschiedlichen Klassen gewonnen hat: 2012 in der LMP2 und 2014 in der GTE Am

- Bei den Pole-Positions gibt es mehrere Fahrer, denen das Kunststück in zwei verschiedenen Klassen gelungen ist: Mike Conway (LMP2 2013 und LMP1 2017/18), Nicki Thiim (GTE Am 2013 und GTE Pro 2017) und Olivier Pla (LMP2 2014 und GTE Pro 2018)

- Ferrari hat in Schanghai noch nie die GTE-Pro-Klasse gewonnen

Alle Sieger seit 2012

Jahr Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrzeug 2012 Toyota Racing Alexander Wurz Nicolas Lapierre - Toyota TS030 Hybrid 2013 Audi Sport Team Joest Marcel Fässler Andre Lotterer Benoit Treluyer Audi R18 e-tron quattro 2014 Toyota Racing Anthony Davidson Sebastien Buemi - Toyota TS040 Hybrid 2015 Porsche Team Timo Bernhard Mark Webber Brendon Hartley Porsche 919 Hybrid 2016 Porsche Team Timo Bernhard Mark Webber Brendon Hartley Porsche 919 Hybrid 2017 Toyota Gazoo Racing Anthony Davidson Sebastien Buemi Kazuki Nakajima Toyota TS050 Hybrid 2018 Toyota Gazoo Racing Mike Conway Kamui Kobayashi Jose-Maria Lopez Toyota TS050 Hybrid

