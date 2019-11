Toyota gratuliert Rebellion: "Wünschen ihnen eine schöne Party"

Sie haben gekämpft wie die Löwen, doch am Ende war der Nachteil durch den Erfolgsballast einfach zu groß: Das Toyota-Team gratuliert nach dem Rennen sportlich fair, nachdem es erstmals seit über zwei Jahren in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) nicht auf der Strecke gewonnen hat.

Gustavo Menezes, Bruno Senna und Norman Nato trugen bei den 4 Stunden von Schanghai 2019 den Sieg davon, die beiden Toyota TS050 Hybrid belegten die Plätze zwei und drei. Beide Teams lieferten sich vor allem in der ersten Rennhälfte einen packenden Kampf, in den auch noch die beiden LNT-Ginettas verwickelt waren.

Erst in der zweiten Rennhälfte wurde klar, dass Rebellion zu überlegen war. Toyota schaffte es immerhin, sich von Ginetta abzusetzen und so mit einem Doppel-Podium den Schaden in der Weltmeisterschaft in Grenzen zu halten.

Obwohl Pascal Vasselon eine "Überreaktion" seitens der WEC mit der (zweimaligen) Anpassung des Koeffizienten für den Erfolgsballast seit den 4 Stunden von Silverstone 2019 beklagt, gönnt die Gazoo-Mannschaft den Rebellen den Sieg von Herzen. Wir haben die Gratulationen in der Fotostrecke zusammengefasst.

