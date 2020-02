WEC Austin 2020: Livestream, Live-TV, Zeitplan, Starterliste

Unverhofft kehrt das Lone Star Le Mans für eine weitere Ausgabe in den Kalender der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) zurück. Auf dem Circuit of the Americas in Austin steigt der fünfte Lauf der WEC-Saison 2019/20.

Eigentlich hätte Lauf fünf schon seit Wochen in trockenen Tüchern sein sollen, doch weil der Veranstalter in Sao Paulo sein Event nicht auf die Beine stelle konnte, zog die WEC Anfang Dezember die Notbremse und sagte das Rennen ab.

Die Absage blieb nicht ohne Konsequenzen: Mit nur drei LMP1 wird die einstige Topklasse ihre Talsohle erreichen. Ginetta kann aus logistischen Gründen nicht teilnehmen.

Zeitplan WEC Austin 2020 (Alle Zeiten MEZ)

Aufgrund der Zeitverschiebung von sieben Stunden nach Westen ist das Lone Star Le Mans aus europäischer Sicht ein Abendrennen. Die gesamte Veranstaltung ist auf zwei Tage komprimiert - mit Ausnahme der Medienevents, die am Freitag stattfinden. Es gibt diesmal nur zwei Freie Trainings, die Netto-Traininszeit bleibt aber mit 240 Minuten gleich.

Für die Fans vor Ort werden die Pausen zwischen den WEC-Sessions mit zwei privaten Track Days aufgefüllt. Für die Ortszeit müssen sieben Stunden abgezogen werden.

Samstag, 22. Februar

15:00 - 17:00 Uhr: 1. Freies Training

19:45 - 21:45 Uhr: 2. Freies Training

00:40 - 01:30 Uhr: Qualifying in zwei Abschnitten (GTE, LMP)

Sonntag, 23. Februar

19:00 - 01:00 Uhr: Rennen

TV-Programm, Livestream und Live-Timing 6h Austin 2020

Das Lone Star Le Mans wird diesmal von zwei deutschsprachigen Kanälen in voller Länge übertragen. Die einzige Möglichkeit, das Rennen gratis zu verfolgen, ist der kostenlose Sport1 Livestream mit deutschem Kommentar. Sport1 wird zudem im Free-TV ab 23:30 Uhr die letzten 90 Minuten live zeigen. In Österreich überträgt ORF Sport+ im Free-TV in Ausschnitten.

Daneben locken zahlreiche Bezahl-Angebote von Eurosport 2 mit deutschem Kommentar über den Eurosport Player bis zu den internationalen Streams auf fiawec.com und Motorsport.tv. Im internationalen Angebot gibt es darüber hinaus das Qualifying am Samstag zu sehen. Im Eurosport Player und den beiden internationalen Angeboten gibt es die Rennen auch "On Demand" im Nachhinein.

Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Seite der FIA WEC zur Verfügung.

Sonntag, 23. Februar

00:30 - 01:40 Uhr: Qualifying (WEC-Stream, Motorsport.tv)

18:30 - 01:30 Uhr: Rennen in voller Länge (Sport1 Livestream, Eurosport 2, Eurosport Player, Motorsport.tv, WEC-Livestream)

19:30 - 20:00 Uhr: Zwischenbericht (ORF Sport+)

22:00 - 01:00 Uhr: Schlussphase (ORF Sport+)

23:30 - 01:30 Uhr: Schlussphase (Sport1)

Montag, 24. Februar

08:30 - 15:00 Uhr: Wiederholung (Sport1+)

Dienstag, 25. Februar

00:05 - 01:05 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport)

Eventuelle weitere Wiederholungen über Dienstag, den 25. Februar hinaus entnehmen Sie bitte Ihrer Programmzeitschrift.

Starterliste Lone Star Le Mans 2020

Der Wegfall der beiden LNT-Ginettas sorgt für ein erbärmliches LMP1-Feld von gerade einmal drei Autos. Für die Klasse sollte es der Tiefpunkt bleiben, sofern Ginetta sein Wort hält und ab Sebring wieder teilnimmt. Aufgefangen wird der Verlust durch die Teilnahme der Werks-Corvette C8.R und das einmalige Comeback des DragonSpeed-LMP2 mit zwei ehemaligen LMP1-Piloten und einem IMSA-Ass.

In der GTE Am gibt es zwei Änderungen bei Project 1: Felipe Fraga ersetzt Larry ten Voorde und Laurents Hörr debütiert anstelle von David Heinemeier Hansson. Auf der immer wechselnden Proton-#88 sitzt diesmal der US-Amerikaner Bret Curtis, während Adrien de Leener sein drittes Rennen fährt.

Klasse LMP1 (Le Mans Prototype 1)

# Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrzeug Motor 1 Rebellion Racing Bruno Senna Gustavo Menezes Norman Nato Rebellion R13 Gibson 7 Toyota Gazoo Racing Mike Conway Kamui Kobayashi Jose-Maria Lopez Toyota TS050 Hybrid Toyota 8 Toyota Gazoo Racing Sebastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley Toyota TS050 Hybrid Toyota

Klasse LMP2 (Le Mans Prototype 2)

# Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrzeug Motor 21 DragonSpeed Henrik Hedman Ben Hanley Colin Braun Oreca 07 Gibson 22 United Autosports Phil Hanson Filipe Albuquerque Paul di Resta Oreca 07 Gibson 29 R. Team Nederland Frits van Eerd Giedo van der Garde Nyck de Vries Oreca 07 Gibson 33 High Class Racing Mark Patterson Kenta Yamashita Anders Fjordbach Oreca 07 Gibson 36 Signatech Alpine Elf Thomas Laurent Andre Negrao Pierre Ragues Alpine A470 Gibson 37 Jackie Chan DC R. Ho-Pin Tung Gabriel Aubry Will Stevens Oreca 07 Gibson 38 Jota Roberto Gonzales Antonio Felix da Costa Anthony Davidson Oreca 07 Gibson 42 Cool Racing Nicolas Lapierre Antonin Borga Alexandre Coigny Oreca 07 Gibson 47 Cetilar Racing Roberto Lacorte Andrea Belicchi Giorgio Sernagiotto Dallara P217 Gibson

Klasse GTE Pro (Gran Turismo Endurance - Professional)

# Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrzeug 51 AF Corse James Calado Alessandro Pier Guidi - Ferrari 488 GTE Evo 63 Corvette Racing Jan Magnussen Mike Rockenfeller - Chevrolet Corvette C8.R 71 AF Corse Davide Rigon Miguel Molina - Ferrari 488 GTE Evo 91 Porsche GT Team Gianmaria Bruni Richard Lietz - Porsche 911 RSR-19 92 Porsche GT Team Michael Christensen Kevin Estre - Porsche 911 RSR-19 95 Aston Martin Racing Marco Sörensen Nicki Thiim - Aston Martin Vantage AMR 97 Aston Martin Racing Alex Lynn Maxime Martin - Aston Martin Vantage AMR

Klasse GTE Am (Gran Turismo Endurance - Amateur)

# Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrzeug 54 AF Corse Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella Ferrari 488 GTE Evo 56 Team Project 1 Egidio Perfetti Laurents Hörr Matteo Cairoli Porsche 911 RSR 57 Team Project 1 Ben Keating Felipe Fraga Jeroen Bleekemolen Porsche 911 RSR 62 Red River Sport Bonamy Grimes Johnny Mowlem Charles Hollings Ferrari 488 GTE Evo 70 MR Racing Motoaki Ishikawa Olivier Beretta Kei Cozzolino Ferrari 488 GTE Evo 77 Dempsey-Proton Racing Christan Ried Matt Campbell Riccardo Pera Porsche 911 RSR 83 AF Corse Francois Perrodo Emmanuel Collard Nicklas Nielsen Ferrari 488 GTE Evo 86 Gulf Racing Michael Wainwright Andrew Watson Ben Barker Porsche 911 RSR 88 Dempsey-Proton Racing Bret Curtis Adrien de Leener Thomas Preining Porsche 911 RSR 90 TF Sport Salih Yoluc Charles Eastwood Jonny Adam Aston Martin Vantage AMR 98 Aston Martin Racing Paul Dalla Lana Darren Turner Ross Gunn Aston Martin Vantage AMR

Erfolgsballast LMP1

# Team Fahrzeug Einbremsung 1 Rebellion Racing Rebellion R13 - Gibson 0,55 Sek./Runde 7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid 2,77 Sek./Runde 8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 Hybrid 2,21 Sek./Runde

Balance of Performance (BoP) GTE Pro

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Tank Aston Martin Vantage AMR 1.257 kg - 1,37-1,54 bar 97 l Chevrolet Corvette C8.R 1.240 kg 1x 41,3 mm - 102 l Ferrari 488 GTE Evo 1.280 kg - 1,42-1,73 bar 91 l Porsche 911 RSR - 19 1.254 kg 2x 30,1 mm - 99 l

Balance of Performance (BoP) GTE Am

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Tank Aston Martin Vantage AMR 1.267 kg - 1,34-1,51 bar 94 l Ferrari 488 GTE Evo 1.290 kg - 1,38-1,69 bar 89 l Porsche 911 RSR 1.249 kg 2x 30,2 mm - 98 l

Erfolgsballast GTE Am

# Team Fahrzeug Einbremsung 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo -20 kg 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR -20 kg 57 Team Project 1 Porsche 911 RSR +20 kg 62 Red River Sport Ferrari 488 GTE Evo -20 kg 70 MR Racing Ferrari 488 GTE Evo -20 kg 77 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR -20 kg 83 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo -10 kg 86 Gulf Racing Porsche 911 RSR -15 kg 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR -20 kg 90 TF Sport Aston Martin Vantage AMR -5 kg 98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR +0 kg

Wettervorhersage, Stand 19.12.

Das Rennen am Sonntag könnte eine regnerische Angelegenheit werden. Mit dem derzeitigen Vorlauf von vier Tagen ist für den Sonntag bis in den Nachmittag hinein leichter Regen angesagt. Es ist auch gut möglich, dass mehrfach im Rennen die Reifen gewechselt werden müssen.

Mit dem Regen einher geht ein Temperaturanstieg: Der trockene Samstag wird Höchstwerte von maximal 16 Grad sehen. Am Sonntag könnte trotz des Regens an der 20-Grad-Marke gekratzt werden. Gegen Ende es Rennens wird der Regen dann ganz aufhören und die Sonne zum Vorschein kommen. Ein mäßiger Wind weht aus südlicher Richtung.

Daten zum Circuit of the Americas

Nach bitteren Beschwerden der Formel-1- und MotoGP-Piloten über die unerträglich gewordenen Bodenwellen ist der Circuit of the Americas nur sieben Jahre nach seiner Eröffnung in diesem Winter einer umfangreichen Renovierung unterzogen worden.

An zahlreichen Stellen wurden die Abwasserrohre unter der Fahrbahn ausgetauscht, die bei einem apokalyptischen Regenschauer im Winter 2014/15 umspült worden waren. Das bedeutet neuen Asphalt an zahlreichen Stellen, aber nicht auf der ganzen Strecke.

Typ: Permanente Rennstrecke

Länge: 5,513 Kilometer

Kurven: 18-21 (je nach Zählweise)

Eröffnung: 2012

WEC in Austin seit: 2013

Letztes WEC-Rennen: 2017

Streckenrekord LMP1: Neel Jani (Porsche 919 Hybrid; 2017; 1:44.656 Minuten)

Streckenrekord GTE: Olivier Pla (Ford GT; 2017; 2:02.987 Minuten)

Distanzrekord: 192 Runden; 1.058,496 Kilometer (2017; Sieger s.u.)

Adresse: 9201 Circuit of the Americas Blvd, Austin, TX 78617, USA

Alle Sieger seit 2013

Jahr Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrzeug 2013 Audi Sport Team Joest Tom Kristensen Loic Duval Allan McNish Audi R18 e-tron quattro 2014 Audi Sport Team Joest Marcel Fässler Andre Lotterer Benoit Treluyer Audi R18 e-tron quattro 2015 Porsche Team Timo Bernhard Mark Webber Brendon Hartley Porsche 919 Hybrid 2016 Porsche Team Timo Bernhard Mark Webber Brendon Hartley Porsche 919 Hybrid 2017 Porsche Team Timo Bernhard Earl Bamber Brendon Hartley Porsche 919 Hybrid

