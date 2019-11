Neuer WRX-Kalender 2020 mit signifikanten Änderungen

Ganze elfmal wird die Rallycross-Elite im Jahr 2020 um den Rennsieg kämpfen. Der Kalender der Rallycross-WM (WRX) erstreckt sich über die Grenzen Europas hinaus und bildet einen abwechslungsreichen Terminplan. Zwei Events müssen noch bestätigt werden, aber sicher ist, dass die WRX im Jahr 2020 am Nürburgring starten wird.

Den Saisonauftakt macht Barcelona in Spanien am 19. April. Anschließend reist der WRX-Tross am 3. Mai ins sonnige Portugal, wo Montalegre nach einjähriger Pause ins Programm zurückkehrt. Am 17. Mai findet dann das aufregende WRX-Event im belgischen Spa-Francorchamps statt, bei dem die WRX-Profis durch die Eau Rouge und Raidillon schießen. Am 14. Juni geht es in den Norden, genauer gesagt ins norwegische Hell.

Die Skandinavien-Tour geht am 5. Juli in Schweden weiter, wenn in Höljes gefahren wird. Am 19. Juli soll der sechste Saisonlauf stattfinden, jedoch ist noch keine Strecke und kein Land dafür ausgewählt worden. Stand jetzt sind Silverstone, Trois Rivieres und Riga nicht mehr im Kalender dabei, doch vielleicht bekommen die bekannten WRX-Locations noch eine Chance auf die beiden offenen Termine.

Das WRX-Event am Nürburgring steigt am 2. August, während es anschließend nach Loheac in Frankreich geht (6. September). Das zweite noch nicht bestätigte Event soll am 20. September stattfinden - Ort und Strecke müssen noch festgelegt werden. Der zehnte Lauf am 31. Oktober geht an Abu Dhabi und das Finale ist für den 15. November im südafrikanischen Kapstadt terminiert. Den Kalender in der Übersicht gibt es hier.

Mit Bildmaterial von FIAWorldRallycross.com.