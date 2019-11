Besuch in Finnland: Elfyn Evans auf dem Sprung zu Toyota?

Der Wechsel des frischgebackenen Weltmeisters Ott Tänak von Toyota zu Hyundai hat das Transferkarussell der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Gang gesetzt. Toyota sucht nun einen Nachfolger für den abwandernden Esten. Erster Kandidat für das japanisch-finnische Werksteam ist der bisherige M-Sport-Pilot Elfyn Evans.

Der Waliser hat in der vergangenen Woche die Teamzentrale im finnische Puuppola besucht, sich die Einrichtungen angesehen und Gespräche mit hochrangigen Teamvertretern geführt. Evans und Toyota-Teamchef Tommi Mäkinen waren für eine Stellungnahme zu den Spekulationen für 'Motorsport.com' nicht zu erreichen.

Für Evans, der 2017 die Rallye Großbritannien gewann, wäre der Wechsel zu Toyota eine echte Emanzipation, denn alle seine bisher 86 WRC-Rallyes hat er in Ford Fiestas bestritten. Und nach dem Wunsch von M-Sport-Teamchef Richard Millener soll sich daran auch 2020 nichts ändern.

M-Sport will um Evans kämpfen

"Wir arbeiten schon sehr lange mit Elfyn zusammen. Malcolm [Wilson, Teambesitzer] hat viel in ihn investiert, daher würden wir ihn nur widerwillig gehen lassen. Wir wollen um ihn kämpfen", beteuert Millener im Gespräch mit 'Motorsport.com'.

Der Teamchef weiß jedoch, dass M-Sport im Vergleich zur Werksmannschaft von Toyota in finanzieller Hinsicht mit stumpfen Waffen kämpft. "Es ist bekannt, dass wir nicht dieselben Ressourcen haben wie einige andere Teams, aber wir tun, was möglich ist", so Millener.

"So sehr wir Elfyn behalten und nächstes Jahr Rallyes mit ihm gewinnen wollen, wissen wir aber auch, dass wir als Privatteam in einem kommerziell umkämpften Umfeld auftreten. Wir müssen mehr R5-Autos verkaufen, das muss Priorität haben", legt der Teamchef den Schwerpunkt auf den Kundensport. "Wie schon gesagt, werden wir mit allen Mitteln um Elfyn kämpfen, aber wir müssen realistisch sein."

Ogier abzuwerben wäre ein Kraftakt

Neben Evans werden auch andere WRC-Fahrer bei Toyota gehandelt. Gerüchte über einen Besuch von Thierry Neuville in Finnland wurden von Hyundai aber energisch dementiert.

Auch der entthronte Weltmeister Sebastien Ogier, der bei Citroen nicht wunschlos glücklich ist, könnte eine Option für Toyota sein. Allerdings müsste der Franzose aus seinem gut dotierten Vertrag mit Citroen herausgekauft werden.

Bisher hat Toyota offiziell noch keinen Fahrer für die WRC-Saison 2020 bestätigt. Es gilt jedoch als sicher, dass der amtierende WRC2-Pro-Champion Kalle Rovanperä für Toyota fahren wird. Um ein weiteres Cockpit kämpfen die aktuellen Fahrer Kris Meeke und Jari-Matti Latvala, wobei Meeke momentan die Nase vorne hat.

Mit Bildmaterial von LAT.