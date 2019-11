Trotz Vertrag: Wechsel oder frühzeitiges Karriereende von Ogier?

Sebastien Ogier hat für die Saison 2020 ein gültiges Arbeitspapier bei Citroen, weshalb der Franzose höchstwahrscheinlich auch kommende Saison für das Team fahren wird. Jedoch scheint der sechsmalige Sieger der Rallye-WM (WRC) mit dem Auto nicht zufrieden zu sein. Erwägt er einen Wechsel oder gar sein Karriereende nach der Saison 2019?

In Spanien platzte für Ogier der Traum vom siebten WRC-Titel, während Ott Tänak sich den Meisterschaftssieg frühzeitig sicherte. Auf die Frage, wie Ogier seine Zukunft sehen würde, antwortet er: "Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über solche Fragen nachzudenken, weil die Emotionen gerade hochkochen." Citroen Teamchef Pierre Budar sagt: "Er hat für kommendes Jahr einen Vertrag bei uns."

Dennoch halten sich die Gerüchte, dass Ogier bei Citroen aussteigen könnte. Die Vergangenheit hat bereits gezeigt, dass ein gültiger Vertrag nicht in Stein gemeißelt ist. Ogier kritisiert hauptsächlich die Haltbarkeit des Citroen-Boliden, die ihm immer wieder zur Aufgabe gezwungen hat. Seine Frau Andrea Kaiser äußerte sich kürzlich in den sozialen Medien harsch gegenüber die Arbeit von Citroen.

Anstatt mögliche Verhandlungen mit Ogier zu bestätigen, heizt Makinen mit einer anderen These die Diskussion rund um den Franzosen an: "In manchen Rallyes lief es für ihn nicht rund und ich habe jemanden gesagt, dass ich besorgt bin, dass er vielleicht schon am Ende dieses Jahres aufhören wird. Es lief schlecht für ihn, aber man weiß nie, was passieren wird."

Mit Bildmaterial von LAT.