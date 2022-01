WRC-Launch 2022 aus Salzburg im kostenlosen Livestream

Mit der Einführung des neuen Rally1-Reglement mit Hybrid-Antrieben beginnt in der Saison 2022 in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ein neues Zeitalter. Am Samstag (15. Januar) präsentieren die drei Hersteller Toyota, Hyundai und M-Sport-Ford bei einer gemeinsamen Veranstaltung im Hangar 7 am Flughafen Salzburg ihre Autos.

Um 18:00 Uhr startet hier der kostenlose Livestream des WRC-Launchs 2022.

Weniger als eine Woche vor dem Saisonauftakt bei der Rallye Monte-Carlo (20. bis 23. Januar) zeigen die Teams ihre neuen Autos in der finalen Version.

Dazu stehen die Fahrer und Teamverantwortliche den Fragen der Medien Rede und Antwort.

