WRC Rallye Mexiko 2020: Ogier führt - Lappis Auto brennt aus

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern der Erde hält sich die Coronavirus-Panik in Mexiko noch in Grenzen. Die Zahl der laut Weltgesundheitsorganisation WHO bestätigten COVID19-Infektionen im Land liegt auch Stand Freitagabend weiterhin bei gerade mal zwölf. Und so wurde die am Donnerstag gestartete Rallye Mexiko, dritter Lauf der WRC-Saison 2020, auch am Freitag planmäßig fortgesetzt.

Mittlerweile ist die Hälfte der Rallye-Route absolviert. An der Spitze des Klassements liegt nach zwölf von 24 Wertungsprüfungen (WP) Sebastien Ogier (Toyota). Der sechsmalige Rallye-Weltmeister übernahm auf der zweiten Prüfung des Tages (WP4) das Kommando von Ott Tänak, der sich mit seinem Hyundai auf der ersten Überfahrt der klassischen Gebirgsprüfung "El Chocolate" (WP3) kurzzeitig in Führung gesetzt hatte.

Mehrere Rückschläge für Hyundai

Direkt auf WP4 aber verlor Tänak im Zuge eines Ausritts fast eine Minute. Auf der zweiten Überfahrt von "El Chocolate" (WP7) war er dann erneut Schnellster. Zudem markierte der Vorjahresweltmeister auf WP9 die Bestzeit. Von Spitzenreiter Ogier trennt ihn vor der Samstagsetappe aber mehr als eine halbe Minute.

Tänaks Hyundai-Teamkollege Thierry Neuville, der als Spitzenreiter in den Freitag gegangen war, hatte ebenso mit einer schlechten Startposition zu kämpfen wie der gemeinsam mit ihm an der Spitze der WRC-Gesamtwertung liegende Elfyn Evans (Toyota).

Doch als "Straßenfeger" konnten Evans und vor allem Neuville am ersten Schottertag der Rallye zunächst überraschend gut mithalten. Neuville holte sich auf WP6 sogar die Bestzeit. Auf WP9 aber blieb er an dritter Stelle liegend mit seinem Hyundai stehen und wurde durchgereicht.

So geht Ogier, der sich am Freitag drei von neun möglichen Bestzeiten holte, mit einem Vorsprung von 13,2 Sekunden auf seinen ersten Verfolger in die Samstagsetappe. Eben dieser erste Verfolger ist Teemu Suninen (M-Sport-Ford). Der Finne legte einen starken Tag hin und hat am Abend 20 Sekunden Vorsprung auf Evans, der auf der abendlichen Zuschauerprüfung in der Innenstadt von Leon (WP12) den dritten Rang von Tänak übernommen hat.

Tänak ist nach seinen drei Tagesbestzeiten Vierter, gefolgt von Kalle Rovanperä, der im dritten Toyota aktuell die Top 5 abrundet. Indes liegt Dani Sordo genau wie Hyundai-Teamkollege Neuville schon weit zurück. Auf der dritten Prüfung des Tages (WP5) war Sordo der Schnellste gewesen. Doch auf WP7 verabschiedete sich der Kühler seines i20 Coupé WRC. Zwar fährt der Spanier bei seinem Saisondebüt noch, weist aber schon mehr als 25 Minuten Rückstand auf Spitzenreiter Ogier auf.

Ford Fiesta von Esapekka Lappi brennt aus

Ein Drama spielte sich derweil um Esapekka Lappi ab - beziehungsweise um seinen Ford Fiesta von M-Sport. Nach WP7 lag der Finne an vierter Stelle, als sich das Auto auf der Überfahrt zu WP8 entzündete. Lappi fuhr zunächst weiter, bis ihn Beifahrer Janne Ferm auf das Feuer aufmerksam machte.

"Janne öffnete die Tür und sagte, dass das Auto brennt. Ich hatte keine Ahnung, wie groß das Feuer war. Also versuchte ich einfach weiterzufahren", zuckte Lappi mit den Schultern, um anzumerken: "Zum Glück geht es uns gut. Was die Ursache war, weiß ich nicht."

Während Lappi und Beifahrer Ferm mit dem Schrecken davon kamen, war der Fiesta WRC mit der Startnummer 4 nicht mehr zu retten. WP8 wurde daraufhin als einzige Prüfung des Tages nicht gewertet.

Am Samstag stehen in Mexiko neun Prüfungen (WP13-21) auf dem Programm, bevor die Rallye am Sonntag mit den letzten drei WPs inklusive der Powerstage "El Brinco" (WP24) zu Ende geht.

