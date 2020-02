Video-Doku: Im McLaren 720S GT3 zum 12h-Bathurst-Klassensieg

Die ganz großen Schlagzeilen schrieb natürlich der Pro-Cup der GT3-Klasse am Mount Panorama. Und schon hier setzte sich 59Racing mit Gesamtrang zwei stark in Szene. Doch das Highlight war für das noch junge australische McLaren-Team der Klassensieg im weniger beachteten Silver Cup.

Die Dokumentation von 'Motorsport.tv' gibt einen Einblick in den Rennverlauf abseits des Rampenlichts. Das noch sehr junge Team mit den Fahrern Fraser Ross, Dominic Storey und Martin Kodric kämpft um den Sieg in der Klasse für Piloten mit Silber-Rating.

Dabei geht es in den Kampf gegen harte Gegner, eine unnachgiebige Strecke und die fast unerträgliche Hitze im Hochsommer am Mount Panorama Circuit.

Das McLaren-Team schob sich in der Schlussphase sogar noch bis in die Top 10 im Gesamtklassement vor und hielt sogar zwischenzeitlich die schnellste Runde des Rennens, als es in den Schlussminuten kühler wurde. Es wurde Gesamtrang acht und der Sieg im Silver Cup mit zwei Runden Vorsprung.

Mit Bildmaterial von 59Racing.