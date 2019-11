Carlos Sainz: McLaren zeigt erste Anzeichen eines Topteams

McLaren hat sich im Qualifying in Mexiko an die Spitze des Mittelfeldes gesetzt. Während Carlos Sainz auf Platz sieben gewertet wurde, sicherte sich Lando Norris die achte Position. Damit festigte das Traditionsteam der Formel 1 seinen Platz als "The Best of the Rest". Sainz ist mit der Arbeit bei McLaren zufrieden und fühlt sich zum ersten Mal, als wäre er Teil eines Topteams der Königsklasse.

"Ich grinse heute von Ohr zu Ohr", sagt der Spanier. "Es war das erste Mal in dieser Saison, dass wir wie eines der großen Teams gedacht haben. Wir haben versucht, mit mittleren Reifen durch das Q2 zu kommen. Es war eng wegen eines Verbremsers im Verkehr im letzten Sektor. Wir haben es fast geschafft, weshalb wir beinahe den Vorteil der gelben Reifen im Rennen bekommen haben."

Sainz lobt die Entscheidungen seitens McLaren und fühlt sich schon das ganze Wochenende im Auto "wie zuhause". "Wir dominieren wieder das Mittelfeld", freut sich Sainz, der dennoch einen Nachteil im Rennen sieht: "Es ist der Horror auf den Softs zu starten. Ich bin aber nicht enttäuscht, weil wir es versucht haben. Ich bin sehr stolz auf das Team."

Sein Teamkollege Norris ist mit der Leistung im Qualifying ebenfalls zufrieden. Der Brite wird von Sainz an seine Grenzen gebracht, was dem Youngster sehr gefällt: "Es ist klasse", sagt er. "Carlos macht zurzeit einen super Job." Auf die Frage, ob es ihn nerven würde, antwortet er: "Ja, denn er ist verdammt schnell! An solch einem Wochenende gehört er zu den besten Fahrern."

Am Sonntag hofft Norris auf ein "sauberes Rennen", um Toro Rosso, das im Qualifying von McLaren geschlagen wurde, hinter sich zu lassen. Außerdem glaubt der 19-Jährige, dass das McLaren-Duo das Maximum aus den Boliden herausgeholt haben. "Es war das Beste, das wir holen konnten", ist sich Norris sicher.

Jedoch will der Brite noch mehr leisten, gerade weil Sainz so viele perfekte Rennen erwischt hat. "Ich habe noch nicht so ein Auto gefunden, das so gut zu fahren ist, wie das von Carlos", so Norris. "Wenn es um etwas geht, habe ich es noch nicht geschafft, alles zum Laufen zu bringen. Ich kann glücklich sein, nur drei Zehntel hinter ihm und vor den Toro Rossos zu sein. Ich bin glücklich."

