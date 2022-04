Chef des Miami-GP: Formel-1-Fans sollen etwas völlig Neues erleben

In diesem Jahr wird die Formel 1 zum ersten Mal in Miami gastieren. Vom 6. bis 8. Mai findet auf dem neuen Stadtkurs rund um das Hard Rock Stadium der Grand Prix von Miami statt. Einen Vorgeschmack darauf, was die Zuschauer erwartet, bietet nun ein neues Werbevideo der Organisatoren.

Darin werden die verschiedenen High-End-Hospitality-Zonen rund um die Rennstrecke hervorgehoben - einschließlich eines Yachtclubs an der Strecke und eines temporären Strands mit Swimmingpools. So wird es einen Yachthafen im Stil von Monaco geben, errichtet im Infield der langen Linkskurven 6 bis 8.

"Es ist fantastisch, den Glanz und die Eleganz der Formel 1 und die Technologie des Formel-1-Rennsports in eine dynamische, wachsende Stadt wie Miami zu bringen", sagt Tom Garfinkel, der geschäftsführende Partner der Veranstaltung und CEO der Miami Dolphins und des Hard Rock Stadiums.

Tickets in nur 40 Minuten ausverkauft

"Die Idee war, ein Rennen zu schaffen, bei dem Leute, die es gewohnt sind, zu Rennen zu gehen, denken: 'Das ist anders, das macht Spaß, das ist aufregend.' Ich denke, dabei geht es in erster Linie um Miami. Miami Gardens und der gesamte Süden Floridas haben sich zu einem Kurator der Kultur entwickelt, wenn es um Mode, Kunst, Musik, Essen und Sport geht. Es ist ein sehr attraktiver Ort."

"Ich denke, vom Standpunkt des Rennsports aus gesehen, stellen wir den besten Rennsport der Welt mit seiner Technologie, der besten Technik, den besten Autos und den besten Fahrern einer großen Gruppe von Menschen vor, die so etwas noch nie gesehen haben."

Trotz der hohen Ticketpreise war die Veranstaltung in nur 40 Minuten ausverkauft. Auf Verkaufsseiten werden Tribünenplätze inzwischen für weit über 1000 Dollar angeboten.

Ein Formel-1-Paddock der Extraklasse

Oberhalb der Boxengasse befindet sich ein zweistöckiger Paddock Club mit Blick auf die Start-Ziel-Gerade. Ein zweites Element schließt sich entlang der Strecke nach Osten an und erstreckt sich zur Innenseite von Kurve 1, wo Heineken auch eine gartenähnliche Hospitality neben der Boxengassenausfahrt hat.

Flankiert wird die Strecke von den Club-Häusern verschiedener Teams und Sponsoren. Um Miamis Küstenlage widerzuspiegeln, wurde der Hard Rock Beach Club geschaffen: ein 24.000 Quadratmeter großer Bereich mit Pools und luxuriösen Cabanas im Stil eines Resorts. Er ist eingebettet in die Kurven 11, 12 und 13.

Red Bull, ein "Gründungspartner" der Veranstaltung, ist auf der gegenüberliegenden Seite der Strecke in Kurve 11 durch eine riesige "Miami-Themenwelt" mit einer Energy Station vertreten, die eine große Aussichtsplattform auf die Strecke bietet.

Der Trainingskomplex der Miami Dolphins, der vergangenes Jahr für 135 Millionen Dollar eröffnet wurde, wird für das Rennwochenende in das MIA Hospitality Village umgewandelt. Das Stadion selbst dient als Dreh- und Angelpunkt für zahlreiche Veranstaltungen, einschließlich Kunst- und Musikshows.

Mit Bildmaterial von Miami GP.