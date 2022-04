Formel-1-Tickets 2022 jetzt in unserem neuen Shop bestellen!

Neustart für Motorsport Tickets in der Saison 2022: Der Ticketshop von Motorsport Network, zu dem auch Motorsport-Total.com, Formel1.de und Motorsport.com gehören, präsentiert sich jetzt in neuer Aufmachung und in deutscher Sprache. Damit ist der Erwerb von Formel-1-Eintrittskarten für Rennveranstaltungen in Deutschland, Europa und in aller Welt noch komfortabler geworden für deutschsprachige Formel-1-Fans.

Motorsport Tickets glaubt, dass nichts an das Gefühl eines Live-Rennens herankommt, bei dem man die Action hautnah erlebt und von anderen Adrenalinjunkies umgeben ist. Sie wollten schon immer einen Grand Prix aus der Vor-Ort-Perspektive erleben? Dann sind die attraktiven Angebote von Motorsport Tickets genau das Richtige für Sie!

Eintrittskarten für den Frankreich-Grand-Prix in Le Castellet vom 22. bis 24. Juli 2022 erhalten Sie bei Motorsport Tickets zum Beispiel bereits ab 49 Euro. Die Ferrari-Festspiele beim Grand Prix von Italien in Monza vom 9. bis 11. September 2022 können Sie ab 50 Euro von einem Platz an der Rennstrecke live erleben. Die Tickets dafür sollten übrigens in Kürze verfügbar sein. Nutzen Sie den Benachrichtigungsservice, um eine E-Mail zu bekommen, sobald der Ticketverkauf startet. Das sollte man nicht verpassen.

Natürlich hat Motorsport Tickets auch die weiteren Höhepunkte im Formel-1-Kalender 2022 in seinem Programm: Das Nachtrennen in Singapur zählt zu den stimmungsvollsten Grands Prix überhaupt, ebenso das Niederlande-Rennen, das dank der verrückten Orange Army von Verstappen eine spektakuläre Rückkehr in den Kalender feierte. Den Schlusspunkt setzt 2022 Abu Dhabi, wo man wieder auf ein Kracher-Saisonfinale hoffen kann. Darüber hinaus finden sich auch Paddock-Tickets bei Motorsport Tickets.

Wollen Sie in Zandvoort unter der Orange Army sitzen? Foto: Motorsport Network

Doch Motorsport Tickets hat noch viel mehr auf Lager abseits der Formel 1, nämlich Eintrittskarten für weitere namhafte Rennserien wie die DTM, die Motorrad-Weltmeisterschaft MotoGP, die Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC, die Isle of Man Tourist Trophy oder die 24-Stunden-Rennen von Le Mans, Nürburgring und Spa-Francorchamps.

Jeder Ticketkauf auf Motorsport Tickets beinhaltet eine kostenlose einjährige Mitgliedschaft bei Motorsport.tv, dem globalen Motorsport-Streaming-Service, der Fans wöchentliche Live-Rennen, On-Demand-Content und die neuesten Motorsport-Nachrichten bringt. Kunden profitieren auch vom Treueprogramm der Race Reward Points, das zukünftige Käufe günstiger macht, sowie von Expertenwissen und Top-Tipps, die bei jedem Kauf mitgeliefert werden.

Überzeugen Sie sich am besten selbst vom umfangreichen Angebot im neuen Webshop von Motorsport Tickets und sichern Sie sich gleich die ideale Eintrittskarte für Ihren nächsten Rennbesuch!

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.