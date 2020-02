McLaren-Präsentation: Formel 1 2020 im Livestream

Am Donnerstag gehört im Rahmen der Formel-1-Launches 2020 McLaren die Bühne. Ab 14:30 Uhr präsentiert das Team am Firmensitz in Woking das neue Auto für die Formel-1-Saison 2020. Mit unserem kostenlosen Livestream verpassen Sie keine Sekunde des Launchs des neuen Boliden von Lando Norris und Carlos Sainz.

Nach Haas, Ferrari, Red Bull und Renault ist McLaren das fünfte Team, welches einen Blick auf sein neues Auto gewährt.

In Fortsetzung der vor einigen Jahren geänderten Systematik wird der neue Bolide die Bezeichnung MCL35 tragen.

Sportlich will die Mannschaft rund um den deutschen Teamchef Andreas Seidl den Aufwärtstrend aus der vergangenen Saison konservieren. Mit Platz vier in der Konstrukteurswertung war McLaren 2019 so gut wie seit 2012 nicht mehr. Zudem hatte Carlos Sainz mit Rang drei beim Grand Prix von Brasilien das erste Podiumsresultat seit mehr als fünf Jahren erzielt.

