Wer wäre bei nur zehn Saisonrennen Weltmeister geworden?

Im Zuge der Coronakrise wird darüber diskutiert, ob man in einer Saison mit zum Beispiel nur zehn Rennen 2020 überhaupt einen würdigen Weltmeister krönen könnte. Wir haben uns den Spaß gemacht und geschaut, wie die vergangenen 40 Formel-1-Saisons ausgegangen wären, wenn jeweils nach dem zehnten Rennen Schluss gewesen wäre.

2018: Sebastian Vettel (Ferrari) statt Lewis Hamilton (Mercedes)

Foto: : Manuel Goria / Motorsport Images

Mit einem Punkt Vorsprung vor Hamilton wäre Vettel zum Saisonfinale nach Silverstone gereist. Mit seinem Sieg dort hätte er den Titel eingetütet. In der Realität gibt es bekanntlich noch eine zweite Saisonhälfte, in der für Ferrari fast alles in die Hose geht ...