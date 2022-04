Formel 2 Bahrain 2022: Theo Pourchaire triumphiert im Hauptrennen

Theo Pourchaire (ART) am Sonntag das Hauptrennen der Formel 2 beim Auftakt der Saison 2022 auf dem Bahrain International Circuit in Sachir gewonnen. Mit seinem dritten Karrieresieg in der Formel 2 betrieb der Franzose nach dem frühen Ausfall im Sprintrennen am Samstag erfolgreich Wiedergutmachung.

Nach 32 Runden hielt Pourchaire im Schlussspurt nach einer späten Safety-Car-Phase Liam Lawson (Carlin) auf Distanz. Dritter wurde Jüri Vips (Hitech), der das Rennen bis zu seinem Pflichtboxenstopp angeführt hatte.

Guter Vierter wurder Ralph Boschung (Campos) vor Marcus Armstrong (Hitech) und Felipe Drugovich (MP Motorsport). Logan Sargeant (Carlin), Roy Nissany (DAMS), Jake Hughes (van Amersfoort) und Jack Doohan (Virtuosi) komplettierten die Top 10.

Kollision bringt Doohan um die Siegchance

Doohan von Virtuosi, dem neuen Partnerteam des österreichischen Motorsport-Unternehmens AVL Racetech, war dabei die unglückliche Figur des Rennens. Der Sohn des fünfmaligen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan lag in der ersten Rennhälfte hinter Vips auf Rang zwei und hätte nach einem verpatzten Boxenstopp beim Esten die Führung übernommen.

Nach seinem Pflichtboxenstopp kam es in Runde 17 in Kurve 1 zu einem Zweikampf zwischen Doohan und Pourchaire. Dabei berührten sich beide Autos, wobei an Doohans Fahrzeug die linke Halterung des Frontflügels brach. Trotz zweite Reparaturstopps rettetet Doohan noch einen Meisterschaftspunkt.

Pourchaire, dem bei der Berührung kein Vorwurf zu machen war, kam ohne Beschädigung davon und fuhr in der Folge souverän zum Sieg. Zittern musste er nur nach einer späten Safety-Car-Phase, nach der das Rennen für eine Runde noch einmal freigegeben wurde. Doch einen Angriff von Lawson wehrte der Sauber-Junior ab.

Chaotische Szenen in der Box

Während Lawson nach dem vierten Podiumsresultat seiner Formel-2-Karriere zufrieden war, wurde Vips durch einen Fehler seiner Boxenmannschaft um die Chance auf den Sieg gebracht. Beim Radwechsel klemmte es vorne links, wodurch der Este mehrere Positionen verlor.

Das linke Vorderrad bereitete auch anderen Mannschafts Schwierigkeiten und sorgte während der Safety-Car-Phase kurz vor Rennende zu kuriosen Szenen. Zuerst fuhr Dennis Hauger (Prema) los, obwohl das linke Vorderrad nicht richtig befestigt war. Das Rad kullerte durch die Boxengasse, traf aber glücklicherweise keinen Menschen.

Wenige Sekunden später passierte dasselbe Missgeschik auch Trident-Pilot Calan Williams. Der Australier blieb ohne Rad quer in der Boxengasse stehen, wo er die sogenannte "Fast Lane" blockierte.

Am nächsten Wochenende geht es in Dschidda weiter

Dem Schweizer Boschung war wie schon gestern im Sprintrennen ein Blitzstart geglückt. Von Position fünf aus fuhr er auf zwei nach vorne und hätte in den ersten Kurven fast die Führung übernommen. Nach dem Restart nach einer Safety-Car-Phase in Runde 6 konnte er diese Position aber nicht halten und büßte eine Position nach der anderen ein. Mit einer starken zweiten Rennhälfte fuhr er aber wieder auf Rang vier nach vorne.

Weiter geht es in der Formel-2-Saison 2022 schon in der nächsten Woche (25. bis 27. März) mit den Rennen im Rahmen des Grand Prix von Saudi-Arabien in Dschidda.

