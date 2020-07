Formel 3 Spielberg 2020: Zendeli fährt bei Piastri-Sieg auf Platz fünf

Kurz durfte Lirim Zendeli (Trident) am Samstag beim ersten Rennen der Formel-3-Meisterschaft 2020 auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg von seinem ersten Sieg in der Nachwuchsserie träumen, am Ende erzielte er mit Rang fünf sein bisher bestes Resultat.

Auch David Beckmann (Trident) fuhr als Siebter in der Punkteränge, während sich David Schumacher (Charouz) und Sophia Flörsch (Campos) im Hinterfeld ein spannendes Duell lieferten.

Ergebnisse Formel 3 Spielberg 1

Souveräner Sieger des Auftaktrennens wurde Oscar Piastri (Prema). Der Australier hatte früh die Führung übernommen und gewann nach 24 Runden mit 1,6 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Logan Sargeant. Dritter wurde Piastris Landsmann Alexander Peroni (Campos), der nach seinem spektakulären Unfall vergangenes Jahr in Monza damit ein gelungenes Comeback feierte.

Zendli gewinnt den Start

Frederik Vesti (Prema), Zendeli, Liam Lawson (Hitech), Beckmann, Macau-Sieger Richard Verschoor (MP Motorsport), Alexander Smoljar (ART) und Clement Novalak (Carlin) komplettierten die Top 10. Novalak wird damit in der umgekehrten Startaufstellung des Sonntagsrennens auf der Pole-Position stehen.

Beim Start kam Zendeli von Position zwei deutlich besser weg als Polesetter Sebastian Fernandez (ART), der sich in der ersten Kurve auch gegen Piastri wehren musste. Dabei machte Fernandez zu spät die Türe zu. Es kam zur Berührung mit dem Auto von Piastri, woraufhin sich Fernandez drehte und in der Folge aufgeben musst.

Piastri kollidierte durch den Rempler leicht mit Zendeli, der allerdings zunächst die Führung behielt. Allerdings nur bis zur dritten Kurve. Dann ging Piastri vorbei. Der Australier fuhr seinen Verfolgern anschließend davon und feierte letztlich ungefährdet seinen ersten Sieg in der Formel 3.

Flörsch und Schumacher kämpfen um Platz 25

Dahinter musste Zendeli im Laufe der ersten Runden auch Sargeant, Peroni und Vesti passieren lassen, verteidigte am Ende aber Rang fünf. Damit bestätigte der gebürtiger Bochumer seine Vorliebe für den Red-Bull-Ring. Dort war er 2019 bereits zweimal in die Punkteränge gefahren. Am Ende der Saison waren dies seine einzigen Top-10-Resultate.

Teamkollege Beckmann, der sich erst kurzfristig ein Cockpit bei Trident gesichert hatte, zeigte zum Einstand in die Saison ein solides Rennen. Das gelang den weiteren deutschsprachigen Teilnehmern nicht.

Der Österreicher Lukas Dunner (MP Motorsport) kam auf Rang 24 ins Ziel. Dahinter lieferten sich abseits der TV-Kameras Schumacher und Flörsch einen Zweikampf um Rang 25. Wenige Runden vor dem Ende überholte Flörsch dabei den Sohn von Ralf Schumacher, der jedoch kurz darauf konterte.

Das zweite Rennen der Formel 3 in Spielberg findet am Sonntag (5. Juli) um 9:45 Uhr statt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.