Extreme E 2022: Champion Johan Kristoffersson bekommt neue Partnerin

Nach X44 und Abt-Cupra hat am Freitag (4. Februar) auch das amtierende Meisterteam Rosberg-X-Racing seine Fahrerpaarung für die Extreme-E-Saison 2022 vorgestellt. Das Unternehmen Titelverteidigung in der Elektro-SUV-Rennserie geht das Team von Nico Rosberg mit einem neuen Duo an.

Während Johan Kristoffersson weiter für das deutsche Team fährt, wird seine letztjährige Partnerin Molly Taylor durch Mikaela Ahlin-Kottulinsky ersetzt, die in der vergangenen Saison der Extreme E für das JBXE-Team von Jenson Button gefahren war. Damit setzt Rosberg im Cockpit auf ein rein schwedisches Duo.

"Wir freuen uns, die perfekte Fahrerbesetzung für unsere zweite Saison in der Extreme E gefunden zu haben", sagt Nico Rosberg. "Dieses Jahr wird noch herausfordernder, da wir unseren Titel gegen eine wachsende Zahl sehr professioneller und hochmotivierter Teams verteidigen müssen."

"Mit der Erfahrung und Erfolgsbilanz von Johan und Mikaela werden wir auf den Kampf vorbereitet sein und hoffentlich für einige aufregende Action auf der Strecke sorgen. Ich kann den Startschuss in ein paar Wochen kaum erwarten", so Rosberg mit Blick auf den Saisonstart am 19. Februar im saudi-arabischen Neom.

Die 29-Jährige Ahlin-Kottulinsky stammt aus einer Motorsport-Dynastie. Ihr Großvater, der Deutsch-Schwedische Rallyfahrer Freddy Kottulinsky, gewann 1980 die Paris-Dakar Rally. Ihre Mutter Susanne Kottulinsky war in den 1980er- und 1990er-Jahren eine erfolgreiche Rallyefahrerin. Ahlin-Kottulinsky begann ihre Motorsport-Karriere im Rallycross, wechselte später aber auf die Rundstrecke. Ab 2019 half sie als Testfahrerin von Continental bei der Entwicklung der Reifen für die Extreme E.

"Mit dem Siegerteam der ersten Saison zusammenzuarbeiten ist wirklich eine großartige Gelegenheit, und ich kann es kaum erwarten, loszulegen!", sagt Ahlin-Kottulinsky. "Ich freue mich vor allem darauf, mit Nico und Johan zu arbeiten und von ihnen zu lernen: zwei Weltmeister und Fahrer, vor denen ich großen Respekt habe und die ich für ihre unglaubliche Leistung hinterm Steuer bewundere."

Kristoffersson sagt über seine neue Partnerin: "Mikaela an meiner Seite zu haben, ist eine zusätzliche Motivation. Sie ist eine sehr begabte Fahrerin und als Landsleute mit vielen gemeinsamen Erfahrungen werden wir uns sicher großartig verstehen."

Mit Bildmaterial von Rosberg X Racing.