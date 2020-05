Isle of Man TT 2020: E-Sport-Event am eigentlichen Renntermin

Eigentlich wäre die Woche vom 6. bis 13. Juni die diesjährige Rennwoche bei der Isle of Man TT. Doch die Coronavirus-Pandemie sorgte dafür, dass das berühmte Straßenrennen für dieses Jahr abgesagt wurde. Es wird erst im Jahr 2021 wieder stattfinden.

Nun gibt der TT-Veranstalter bekannt, dass man im Zeitraum vom 6. bis 13. Juni vier virtuelle TT-Rennen austragen wird. Gefahren wird mit der aktuellen Edition der Simulation "TT Isle of Man - Ride On The Edge" von Kylotonn, die unter anderem für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich ist.

Antreten werden neben zahlreichen E-Sport-Profis auch acht professionelle Road-Racing-Piloten, darunter Peter Hickman, Connor Cummins und Davey Todd.

