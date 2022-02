Startschuss für die IndyCar-Pro-Challenge 2022 von Motorsport Games

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), ein führender Rennspielentwickler, Publisher und Anbieter von E-Sport-Ökosystemen für offizielle Motorsport-Rennserien auf der ganzen Welt, kündigt in Zusammenarbeit mit der IndyCar-Serie, Nordamerikas führender Formelrennserie, den Auftakt der IndyCar-Pro-Challenge 2022 an.

Am Mittwoch, 9. Februar 2022, findet das erste Rennen der neuen E-Sport-Serie statt. An der Challenge, die auf Basis der Plattform rFactor 2 ausgetragen wird, nehmen aktuelle IndyCar-Piloten teil. Dazu gehören unter anderem der amtierende IndyCar-Champion Alex Palou, der zweimalige Champion und amtierende Vizechampion Josef Newgarden, und der viermalige Indy-500-Sieger Helio Castroneves.

Es handelt sich um das erste offizielle E-Sport-Event von IndyCar-Serie und Motorspot Games seit die beiden Parteien im Juli 2021 eine exklusive Vereinbarung geschlossen haben, um eine virtuelle IndyCar-Meisterschaft zu produzieren und ein neues IndyCar-Game auf den Markt zu bringen. Das Spiel wird voraussichtlich im Jahr 2023 für PlayStation, Xbox und PC erscheinen.

Fans können am 9. Februar das gesamte Programm der IndyCar-Pro-Challenge verfolgen, beginnend mit der Pre-Race-Show um 18 Uhr EST (Mitternacht MEZ). Die Grüne Flagge für zunächst zwei Vorläufe (Heat-Races über jeweils zehn Minuten), gefolgt vom Hauptrennen über 20 Minuten, fällt um 18:30 Uhr EST (0:30 Uhr MEZ). Zieldurchfahrt und Interviews werden gegen 19:15 Uhr EST (1:15 Uhr MEZ) über die Bühne gehen.

Die Top 3 des Hauptrennens erhalten Spenden für eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl, wobei 10.000 US-Dollar für den Sieger, 8.000 US-Dollar für den Zweitplatzierten und 5.000 US-Dollar für den Drittplatzierten reserviert sind.

Helio Castroneves ist beim Auftakt der IndyCar-Pro-Challenge ebeonso dabei wie ... Foto: Motorsport Images

"Die IndyCar-Pro-Challenge 2022 in Zusammenarbeit mit Motorsport Games ist unser erster Vorstoß in die E-Sport-Welt, der mit unseren neuen Partnern, der IndyCar-Serie, erfolgt. Wir könnten nicht aufgeregter sein, diesen Wettbewerb den Fans zu präsentieren", sagt George Holmquist, Vizepräsident für Marketing und Publishing bei Motorsport Games.

Demnach dürfen die Zuschauer "das gleiche Weltklasse-Erlebnis erwarten wie bei unseren anderen E-Sport-Events, beispielsweise der renommierten virtuellen Le-Mans-Serie", so Holmquist, der ankündigt: "Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft E-Sport-Live-Events mit der IndyCar-Serie zu produzieren. All das passiert in Vorbereitung auf unser erstes gemeinsames IndyCar-Spiel, das voraussichtlich 2023 erscheinen wird."

... Josef Newgarden und Alex Palou Foto: Motorsport Images

"IndyCar-Fans sind ein leidenschaftliches, globales Publikum, das sich nach qualitativen Gaming-Inhalten zum Thema Motorsport sehnt", erklärt S.J. Luedtke, stellvertretende Marketingvorsitzende der IndyCar-Serie.

"Mit unseren Partnern bei Motorsport Games sind wir nun in der Lage, diesen Fans ein erstklassiges E-Sport-Erlebnis zu bieten und gleichzeitig eine neue Basis von IndyCar-Fans zu gewinnen. Wir können es kaum erwarten, dass alle die Premiere der IndyCar-Pro-Challenge in diesem Jahr sehen. Und wir freuen uns darauf, diese Events auch in den kommenden Jahren zu produzieren", so Luedtke.

Neben der IndyCar-Pro-Challenge können rFactor 2-Spieler auch an weiteren offiziellen E-Sport-Events der IndyCar-Serie teilnehmen, und zwar über das Wettbewerbssystem der Plattform, die für 2022 eine neue Benutzeroberfläche erhalten hat.

Das neue User-Interface (UI) bietet eine einfach zu navigierende Oberfläche, die alle Optionen enthält, um den Spielern ein noch authentischeres Fahrerlebnis zu bieten. Eine vollständige Übersicht findet sich auf der Website von rFactor2-Entwickler Studio397.

