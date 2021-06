05:10

"Brake Magic": Änderungen bis zum nächsten Rennen

Es war eine der Szenen des Grand Prix von Aserbaidschan: der Verbremser von Lewis Hamilton nach dem Restart in Kurve 1. Eine Hand hatte der Brite fast schon auf dem Siegerpokal, am Ende wurden es dann doch null Punkte. Und das ausgerechnet in einem Rennen, in dem Titelkonkurrent Max Verstappen bereits ausgeschieden war. Ein aufgelegter Elfmeter also, den Mercedes nicht verwandeln konnte.



Denn: Die "Brake Magic" kam Hamilton in die Quere. Viel wurde in den vergangenen Tagen über den Knopf am linken oberen Rand hinten am Lenkrad berichtet, der die Bremsbalance nach vorne verlagert, um Reifen in Aufwärmrunden auf Temperatur zu bringen. Der Brite hatte den Knopf beim Hochschalten am Start versehentlich gedrückt, ohne es zu bemerken.



"Er hatte einen fantastischen Start", rekapituliert der neue Technische Direktor Mike Elliott im neuen Mercedes-Debrief-Video. Als der Titelverteidiger Rad an Rad mit Sergio Perez Richtung Kurve 1 raste, habe er den "Magic"-Knopf versehentlich berührt. "Leider hat er es nicht gemerkt."



Hamilton mache "so wenige Fehler", daher dürfe man ihm auch dafür nicht die Schuld geben, so der Leiter. "Es ist unsere Pflicht, ihm ein Auto zu geben, in dem es schwieriger für ihn ist, Fehler zu machen. Wir müssen schauen, wie wir das verbessern können und das ist etwas, das wir für das nächste Rennen umsetzen werden."